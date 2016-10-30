تقاعسها وغيابها عن أداء دورها- يكشفه ناصر الشتلي

تعددت أشكال الإهمال والتقاعس والضحية واحدة هي مدينة صباح الأحمد فاليوم نوع جديد من الإهمال والتقاعس من قبل المسؤولين وتحديدًا البلدية التي تركت المدينة التي تحمل اسم رمز الكويت وقائدها وأمير الإنسانية تعاني من شدة الإهمال حيث أن القمامة ونظافة الشوارع أصبحت على المحك فهاهي أغلب طرق مدينة صباح الأحمد تعاني من تجمع الأتربة والمهملات بعيدا عن أي نوع من أنواع النظافة أو الاهتمام هذا ناهيك عن أن الساحات الترابية والمساحات أصبحت مواقف لأصحاب الشاحنات بمختلف أحجامها فلا تكاد تخلو ساحة ترابية من وجود الشاحنات والمركبات الضخمة كالباصات دون مراعاة أن كانت هذه الساحات الترابية أمام منازل السكن الخاص أو المدارس حتى أصبحت مصدرًا للقلق وعدم الاطمئنان للمواطنين في مدينة صباح الأحمد ولا ندري ما الذي يوقف البلدية من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الشاحنات وأصحابها على الرغم من شكاوي الأهالي فهل اعتادت البلدية على إهمال المناطق الجنوبية وهل تصبح مدينة صباح الأحمد وما تحمله من خصوصية من المناطق المنسية تساؤلات نطرحها على طاولة المسؤولين في البلدية لعلنا نجد إجابة مقنعة عن ذلك الإهمال والتقصير من فرق البلدية .