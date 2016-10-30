الاعلام تحيل قناة فضائية للنيابة

احالت وزارة الاعلام احدى القنوات الفضائية الى النيابة العامة لمخالفتها احكام القانون بالاعلان عن نتائج انتخابات فرعية لإحدى الدوائر الانتخابية.

وقالت وزارة الاعلام في بيان صحفي اليوم الاحد انه في اطار تطبيق احكام قانون الاعلام المرئي والمسوع فقد تمت احالة احدى القنوات الفضائية الى النيابة العامة لمخالفتها احكام القانون بالاعلان عن نتائج انتخابات فرعية لإحدى الدوائر.

وكانت وزارة الاعلام قد بدأت في يوليو الماضي بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي أقر ونشر في الجريدة الرسمية في فبراير الماضي من خلال اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت بالقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 ونشرت في الجريدة الرسمية في 24 يوليو الماضي.

وتسري أحكام اللائحة التي تضمنت 19 مادة على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المحددة بأحكام قانون (تنظيم الإعلام الالكتروني) وهي دور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

وتضمنت اللائحة أطرا عامة منها ما يتعين على المواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية المرخص لها مراعاته والالتزام به في عملها وكذلك التأكيد على رعاية الدولة لها من خلال قيام وزارة الاعلام بتقديم الدعم العلمي والفني والمادي والمعنوي وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للاعلام الالكتروني.