مغردون من السعودية يشيدون بدور الأمن في إحباط العملية

مغردون سعوديون يشيدون بدور الأمن في إحباط تفجير ملعب الجوهرة

أشاد مغردون سعوديون، بنجاح قوات الأمن السعودية، في إحباط تفجير ملعب الجوهرة، خلال المباراة التي جرت بين المملكة والإمارات، في تصرفات كأس العالم لكرة القدم.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، إحباط محاولة تفجير ملعب الجوهرة في مدينة جدة (غربي المملكة)، أثناء مباراة السعودية والإمارات، والتي أقيمت يوم 11 أكتوبر الجاري.

وذكرت الداخلية السعودية في بيانها أنه تم القبض على 4 أشخاص (باكستانيين وسوري وسودني) من المتورطين في المخطط الإرهابي، لاستهداف ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأوضح بيان الداخلية السعودية أن الهجوم كان سيتم باستخدام سيارة ملغومة يتم وضعها في المواقف التابعة للملعب، ‏مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعاملت مع التهديد على أقصى درجات الجدية، وفرضت على الفور مزيدا من التعزيزات والتدابير على الموقع بكامل محيطه للتعامل الحاسم مع أية حالة اشتباه يتم رصدها.

وعقب الإعلان، دشن مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسما بعنوان «تفجير ملعب الجوهرة»، احتل المرتبة الأولى بين الوسوم الأكثر تداولا في المملكة.

المشاركون في الوسم، أشادوا بيقظة قوات الأمن في إحباط محاولة التفجير، مطالبين بالحزم مع المتورطين في الحادث.

في البداية قال سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط: من منكم شعر بأن هناك محاولة لتفجير ملعب الجوهرة؟، وأجاب: الإجابة لا أحد.. رجال الأمن تمكنوا من إحباطها دون إرباك للحشود الغفيرة.. هنيئاً لنا بأسودنا.

فيما أدان الكاتب السعودي خالد المهاوش، محاولة استهداف ملعب الجوهرة في جدة أثناء مباراة السعودية والإمارات، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر 'تويتر': 'محاولة تفجير ملعب الجوهرة، تدل على الخساسة والنذالة باستهدافهم أبرياء وتدل على خبث هذا الفكر الشيطاني الذي تجاوز كل الأعراف'.

واستنكر الكاتب السعودي جمال خاشقجي، محاولة استهداف ملعب الجوهرة في جدة أثناء مباراة السعودية والإمارات، وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر 'تويتر': 'داعش ليست حتى حركة احتجاج سياسي متطرفة ضد الحكومات، لقد باتت حركة كراهية عمياء ضد كل المجتمع، تفجير ملعب الجوهرة'.