وفيات الأحد 30 أكتوبر 2016

عايد مطلق حمود العتيبي، «74 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق11، ش الغوص، مقابل المسجد، م13، ت: 99000329 – 99558041.

عبدالهادي ناهي عذبي عبدالله الداغر، «33 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، حسينية بوعليان، للنساء: الدعية، ق3، ش جرير 34، م1، ت: 97319639 – 60076107.

طالب جلال الدين السيد طالب النقيب، «81 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الرفاعي، الشامية، للنساء: الرميثية، ق5، ش المسجد الأقصى، م25، ت: 99332688 – 99615151.

فاطمة محمد صفر مندني، أرملة محمد حاجي حسن، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الإمام الحسن، بيان، للنساء: بيان، ق12، ش1، ج5، م21، قرب مسجد الإمام الحسن، ت: 97377782.

ضيدان مسلم عبار العجمي، «77 عاماً»، يشيع غدا في مقبرة صبحان، هدية، ق1، ش5، م51، ت: 66652278.

سعد عبدالله الثليث، «63 عاماً»، يشيع غدا ، للرجال: الأندلس، ق12، ش4، م37، للنساء: الرحاب، ق2، ش22، م17، ت: 55445005 – 99600011 – 55556860.

حمود مطلق بن عتيق الهاجري، «76 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، ق2، ش228، م88، للنساء: القيروان، ق2، ش218، م8، ت: 60039003 – 60008803.