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31/10/2016 1:29:51 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- ضبط عسكري «داعشي» خطط للتفجير.. 500 مليون دينار إيرادات «القيمة المضافة» سنوياً.. مشاورات لتحالف الأقليات في «الرابعة» و«الخامسة».. هيئة الطرق تبدأ عملها النصف الأول من 2017


30/10/2016  الآن - صحف محلية  11:42:17 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- ضبط عسكري «داعشي» ...
من جريدة النهار

الجريدة

500 مليون دينار إيرادات «القيمة المضافة» سنوياً

 4 مليارات عجز الميزانية حتى نهاية أكتوبر

 المبارك: مستمرون في ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام

 الأنباء:-

مشاورات لتحالف الأقليات في «الرابعة» و«الخامسة»

 453 مرشحاً بعد تنازل مرشح أمس

 النهار

هيئة الطرق تبدأ عملها النصف الأول من 2017

ضبط عسكري «داعشي» خطط للتفجير

 السعودية: إحباط هجوم إرهابي كبير على ملعب «الجوهرة»

 الراي

وكيل «الاستئناف» لـ«الراي»: صياغة قانون الأحداث بحاجة لتعديلات

 وبدأ سحب اللوحات- مخالفة عشرات السيارات في المحافظات كافة

 


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