ميشال عون رئيساً للبنان

تم اليوم انتخاب العمالد ميشال عون رئيساً للجمهورية في لبنان بـ83 صوتاً من أصل 127.

وكانت قد بدأت ، اليوم في بيروت جلسة برلمانية مكتملة النصاب هي الـ46 لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، بعد أن اتفقت القوى السياسية على اختيار ميشال عون لشغل المنصب السيادي الشاغر منذ منتصف 2014.

وشارك معظم قادة الكتل الرئيسية في الجلسة التي تحمل أبعادا تاريخية وسياسية كبيرة.

وأقفلت قوات الأمن المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان، باستثناء طريق واحد فقط يتولى الحرس الجمهوري فيه التدقيق في الهويات ويقتصر سلوكه على الصحافيين والنواب.

وفي الدورة الأولي من الانتخابات بالبرلمان ،حصل ميشال عون على 83 صوتا فقط .

وأجرى البرلمان جولة اقتراع ثانية يفوز فيها بالرئاسة من يحصل على 65 صوتاً .

وأجري مجلس النواب جولة ثالثة ورابعة بعد وجود ظرف إضافي .