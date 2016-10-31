وفيات الاثنين 31 أكتوبر 2016

لطيفة جاسم محمد العزان، «56 عاماً»، شيعت، للرجال: مبارك الكبير، ق6، ش4، م1، للنساء: الأندلس، ق13، ش12، م92، ت: 55668601 – 51581558.

خليفة مبارك الشلاش العازمي، «47 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق5، الشارع الأول، ج29، م12، للنساء: جابر العلي، ق1، ش4، م33، ت: 99756568 – 99046612.

عادل فهد عبدالرحمن الشايجي، «60 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: كيفان، ق3، ش33، م9، للنساء: مبارك الكبير، ق3، ش33، م20، ت: 99090992 – 99023123.

مضحي طلاع مضحي المضحي، «77 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: الشعب، ق3، شارع المنامة، م16، للنساء: السلام، ق7، ش720، م17، ت: 55110408.