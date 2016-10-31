7 جرائم قتل تسببت فيها مواقع التواصل

تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الناس بطرق مختلفة، لكن في بعض الحالات كانت سبباً في موتهم، وهنا أغرب حوادث الموت والقتل التي كانت تلك المواقع طرفاً فيها، وقد رصدت وسائل الإعلام الغربية عشرات الجرائم التي كانت خلفياتها مرتبطة بمواقع التواصل بينها 'واشنطن بوست'، وموقع 'رانكر' الأميركي.

أب قتل زوجته السابقة بسبب منشورات عن مصاريف ابنهما

تسببت منشورات الزوجة السابقة لرجل يدعى آدم بالغضب، حيث كانت تتحدث عن مصاريف طفلهما التي عليه أن يتحملها، وقام في أحد الأمسيات بضرب رأسها بالمطرقة ثم ضرب عنقها، وترك جثتها ليكتشفها ابنهما البالغ من العمر خمس سنوات في اليوم التالي.

رجل قتل صديقه لأنه نكز حبيبته

حكم على سكوت هامفري (27 سنة) بالسجن، لأنه لَكَم صديقة ريتشارد روفيتو (29 سنة) عدة مرات، إلى درجة النزف، وتوفي الرجل بعدما دفعه صديقه فاصطدم رأسه بحافة الرصيف.

والسبب وراء كل ذلك أن ريتشارد نكز حبيبة سكوت على 'فيسبوك'، على الرغم من أن الآخر قال، إنه لم يكن يعلم العلاقة بينهما.

وقد هرب سكوت في البداية، لكنه سلّم نفسه للشرطة في ما بعد.

زوجة قُتلت لأنها غيرت حالتها إلى 'عزباء'

ليس المراهقون فقط من تتملكهم الغيرة المرضية أحياناً، فسارة البالغة من العمر 26 عاماً، غيرت وضعها العائلي على حسابها على 'فيسبوك' من متزوجة إلى عزباء.

وهذا التصرف قد يثير غضب مجمل الأزواج، لكن في حالتها كانت منفصلة عن زوجها إدوارد ريتشاردسون، الأمر الذي اعتبرته تصرفاً عادياً.

لكن الزوج رأى ذلك بطريقة مختلفة، وتملكه الغضب لدرجة أنه أقدم على قتلها، ثم قتل نفسه بعد ذلك.

رجل خُطف وقُتل بسبب كلمة على 'فيسبوك'

آرون راو (24 عاماً) من الهند، كتب 'مرحباً شيشيا' خلال دردشة مع أحد أصدقائه على 'فيسبوك'.

وكلمة 'شيشيا' تعني التابع، ولكن في لهجة محلية معينة يمكن أن تعني 'مرافق المخيم' بطريقة معينة، وتسببت هذه الكلمة بمشادة بين الرجلين، الأمر الذي تصاعد ليشمل مجموعة من الرجال.

وبعدة عدة أسابيع تم اختطاف آرون أمام أمه، ثم تعرض لعدة طعنات في بطنه، وتوفي بعدها في المستشفى.

مراهقة انتحرت بعد تعرضها للمضايقات على الإنترنت

كانت كاساندرا (17 عاماً) في المدرسة الثانوية، عندما بدأ طالب آخر بمضايقتها، حيث أنشأ حساباً على 'فيسبوك' باسم مستعار، وكان يشجعها على قتل نفسها، حيث كان ينشر أشياء سيئة عنها، ويقول لها 'اقتلي نفسك'، بحسب ما قاله والدها.

وحاولت أن تقتل نفسها بجرعة زائدة من الدواء، لكن تلك الطريقة لم تنجح، فانتحرت شنقاً.

مقتل شاب بسبب خلاف على 'تويتر'

على بعد بضعة أسابيع من التخرج، قُتل شاب هندي، نتيجة خلاف على 'تويتر'، وبعد وقت قصير من المشكلة، تعرض جيرولد باركر لعدة طلقات نارية بحسب شهود من قبل شخص كان يحمل مسدساً غير مرخص.

امرأة طعنت صديقها لأنه يدمن على 'فيسبوك'

تيري ماري بالمر (23 سنة) طعنت صديقها، بعدما نشرت عبارة على 'فيسبوك' أظهرت فيها استياءها منه لأنه يتجاهلها تماماً عندما تتحدث إليه وهو يتصفح 'فيسبوك'.

وفي رد فعل على إفراطه بالاهتمام بالرسائل على هاتفه، طعنته بسكين المطبخ، ليفارق الحياة بعدها.