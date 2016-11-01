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1/11/2016 1:41:53 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- شطب 46 مرشحاً بينهم مالك الصباح ودشتي.. عودة عصر الثقافة والفن.. عون رئيساً للبنان بترحيب إقليمي.. المرزوق: إيجاد بديل للنفط كمصدر للدخل أصبح ضرورة ملحّة


1/11/2016  الآن - صحف محلية  12:27:30 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- شطب 46 مرشحاً بينهم ...
من الجريدة

الجريدة

عودة عصر الثقافة والفن

 شطب 46 مرشحاً بينهم مالك الصباح ودشتي

 عون رئيساً للبنان بترحيب إقليمي

 الأنباء

المرزوق: إيجاد بديل للنفط كمصدر للدخل أصبح ضرورة ملحّة

 ترقية 300 مستشار في «الفتوى والتشريع»

 الخدمة المدنية: وقف اسناد شغل الوظائف الاشرافية حتى تشكيل الحكومة الجديدة

 الراي

تسجيل 3000 ناخب جديد... قبل 26 نوفمبر

 وقف تعيينات «الوظائف الإشرافية» وإلغاء الموافقات السابقة لشغلها

 «البلدي» لم يعتمد استقالة أعضائه المرشحين

 النهار

بري مرحباً بعون تحت قبة البرلمان: أنت أحد أركان شرعيته

 الحكومة: الإسراع في خلق فرص عمل للشباب وتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل

 


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