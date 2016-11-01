أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- شطب 46 مرشحاً بينهم مالك الصباح ودشتي.. عودة عصر الثقافة والفن.. عون رئيساً للبنان بترحيب إقليمي.. المرزوق: إيجاد بديل للنفط كمصدر للدخل أصبح ضرورة ملحّة

الجريدة

عودة عصر الثقافة والفن

بعد سنوات من ركودها الثقافي والفني، وتراجع إنجازاتها التنويرية والإبداعية والحضارية، بدت الكويت أمس متلألئة متألقة من جديد، بإزاحتها الستار عن تحفة معمارية تقف شامخة حاملة اسم 'أمير القلوب' لتزين قلب العاصمة، عبر إبداع هندسي يشهد بعظمته الجميع، راسمة بسمة الأمل على شفاه كل المحبين الذين استبشروا بعودة عصر الفن والثقافة.وأعاد هذا المشهد البديع إلى الذاكرة تلك الصورة الناصعة التي طالما رسمتها أنامل الكويتيين في أذهان الخليج والمنطقة العربية بل والعالم، حينما كانت البلاد لؤلؤة الخليج، وكان صيتها الثقافي يومئذ يعلو كل صيت، وسمعتها تتخطى بأشواط كثيراً من الدول التي سبقتها تاريخياً في هذا المجال.ففي خطوة تمثل قفزة حضارية على طريق الثقافة، أزاح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أمس، الستار عن مركز جابر الأحمد الثقافي، الذي يمثل بلآلئه الأربع التي أخذتها أشكال مبانيه، صرحاً معمارياً يُضَم إلى سجل إنجازات الكويت، ما يعيدها إلى مكانتها منارة للثقافة العربية ودرة في تاج الخليج والمنطقة.وفي برقيات إلى القائمين على تنفيذ ذلك المركز، الذي يتضمن أول دار للأوبرا في تاريخ البلاد، أكد سمو الأمير أن 'هذا الصرح يمثل معلماً ثقافياً وسياحياً بارزاً يستقطب المواطنين والمقيمين والزائرين'.

شطب 46 مرشحاً بينهم مالك الصباح ودشتي

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة فحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة، برئاسة المحامي العام الأول في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة، رفعت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد كشفاً بحرمان ٤٦ مرشحاً من خوض السباق الانتخابي لوجود أحكام جنائية بحقهم، أو موانع صحية مرتبطة بالأهلية، أو لعدم رد اعتبارهم، أو بسبب فقدهم شرط حسن السمعة.وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن من بين 30 مرشحاً أوصت اللجنة بشطبهم، لعدم توافر شروط الترشح بحقهم، الشيخ مالك الصباح، بسبب حظر المذكرة التفسيرية للدستور ترشح أبناء الأسرة، والنائب السابق عبدالحميد دشتي.وأوضحت أن باقي الأسماء المذكورة بالكشف حرمت من الترشح لعدم إكمال أصحابها طلباتهم من بعد التسجيل بإدارة الانتخابات، لافتة إلى أن من بين هؤلاء عضو المجلس البلدي مانع العجمي.وبينت أن اللجنة شطبت مرشحين سبق أن شطبوا في الانتخابات الماضية لعدم توافر شرط حسن السمعة بحقهم، وهو الشرط الذي اعتمدته محكمة التمييز أساساً لا بد من توفره بالمرشح.

عون رئيساً للبنان بترحيب إقليمي

بعد شغور رئاسي امتد سنتين وستة أشهر، انتُخب أمس رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بحضور جميع أعضاء المجلس النيابي.وخلافاً للتوقعات، فاز عون في الدورة الثانية بحصوله على 83 صوتاً، وذلك بعد فشله في حصد ثلثي أصوات المجلس النيابي بالدورة الأولى.وبمجيء عون إلى سدة الرئاسة الأولى، يعود الانتظام إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية بعد جمود شمل مجلس الوزراء، إثر مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر» حرصاً على الميثاقية، وسبات مجلس النواب بحجة «دستوري أو غير دستوري».وعكست الاحتفالات في الشوارع ارتياحاً لبنانياً على الرغم من وجود معارضين كثر للرئيس المنتخب، غير أن اللبنانيين ملوا من عدم انتظام المؤسسات الدستورية، ويأملون أن يحمل العهد الجديد استقراراً سياسياً واقتصادياً.وفي خطوة قد تعكس ترحيباً إقليمياً، حضر جلسة الانتخاب سفراء وممثلو دول عدة في مقدمتها السعودية وإيران، إضافة إلى السفير السوري. وبعد الانتخاب، توالت التهاني الدولية والإقليمية، وكان في مقدمة المهنئين إيران التي اعتبرت فوز عون تعزيزاً لـ«محور المقاومة».عربياً، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى عون الذي تلقى أيضاً اتصالاً من أمير قطر.بدوره، حاول عون الحفاظ على توازن دقيق في خطاب القسم، وسط تصاعد الحديث عن تسوية إقليمية قد تكون وراء انتخابه، حيث شدد على «الالتزام بقرارات الجامعة العربية واتباع سياسة خارجية تنأى بنفسها عن نيران المنطقة»، لافتاً إلى أن «لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله، ومن أولوياتنا منع أي شرارة، واعتماد سياسة خارجية مستقلة».وبينما أكد «ضرورة تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية، وتطويرها وفقاً للحاجة من خلال توافق وطني»، داعياً إلى شراكة في بناء الاقتصاد، تعهد بتعزيز قوة الجيش.وتتجه الأنظار إلى عملية تشكيل الحكومة على يد سعد الحريري حتى تضح الصورة ويظهر حجم الدور الإقليمي في التسوية التي جاءت بعون رئيساً.

الأنباء

المرزوق: إيجاد بديل للنفط كمصدر للدخل أصبح ضرورة ملحّة

أكد المشاركون في الندوة الاقتصادية التي عقدت ضمن أنشطة المؤتمر السنوي الـ 52 لاتحاد طلبة المملكة المتحدة وايرلندا في العاصمة البريطانية لندن على ضرورة البحث عن بدائل للنفط ووقف الاعتماد عليه كمصدر وحيد للدخل في الكويت.وتحدث في الندوة كل من رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال للاستثمار بدر السميط، والرئيس التنفيذي لشركة بوبيان كابيتال صالح العتيقي، وأدارها استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.أنور الشريعان.كان المحور الأول من الندوة حول انخفاض أسعار البترول وأثره على الاقتصاد الكويتي، حيث توجه الشريعان بسؤال لرئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق عن رؤيته كمسؤول عن مؤسسة إعلامية كبيرة في الكويت حول أثر انخفاض اسعار النفط في الاقتصاد وكذلك عن دور الإعلام في التعامل مع الأزمة سواء بتبيان أثرها أو عبر طرح الموضوع على المختصين لنشر طريقة التعامل معها.وفي معرض رده قال رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق: إن الصحافة الكويتية عامل مؤثر جدا في جميع الأنشطة والمجالات في البلد، والاقتصاد هو عصب الدولة والمدخول الرئيس للكويت كما تعرفون هو النفط، ودورنا كصحافة وفي «الأنباء» تحديدا أن نوضح للمواطنين الظروف الاقتصادية المحيطة وكذلك مخاطر اتخاذ أي قرار مع صعود او هبوط اسعار النفط، وقد حذرنا عبر «الأنباء» من خلال التغطيات والكثير من التحليلات والدراسات والندوات وبينا للمواطنين والقراء وأيضا الحكومة أن هناك خطرا قادما، ومن يعرف الاقتصاد يعلم أنه يمر بحلقات (Cycles)، وقد مررنا في العالم أجمع بحلقات صعود ونزول على مدار سنوات عديدة، وكانت آخر أزمة اقتصادية مرت على العالم عام 2008 وما بعدها، وقد بدأنا في «الأنباء» نحلل ونرصد أوضاع الاقتصاد العالمي والذي يتأثر أيضا بالسياسة والحروب والمخاطر الأخرى.

ترقية 300 مستشار في «الفتوى والتشريع»

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتمد ترقية 300 مستشار في إدارة الفتوى والتشريع وهم مجموع ثلاث دفعات.إلى ذلك، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي أمس «تقرير متابعة النصف الأول للخطة السنوية 2016/2017»، مبينا أنها شهدت ارتفاعا في نسبة الإنجاز مقارنة بالخطة السابقة.وأضاف العبدالله في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع المجلس ان نسبة الإنجاز في الخطة الحالية أكثر بكثير من نسبة الإنجاز في الخطة السابقة، معتبرا ذلك خير دليل على ما تبذله الحكومة وأجهزتها من جهد في تنفيذ القوانين الصادرة عن مجلس الأمة وفي مقدمتها قانون الخطة السنوية.وذكر أن الخطة الحالية شهدت ارتفاعا في حجم الإنفاق بالمشروعات التي تضمنتها بنسبة 22.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ حجم الإنفاق خلالها نسبة 19.9%.وقال انه تم إنجاز 15% من المشروعات التي كانت في المرحلة التحضيرية بالربع الأول من هذا العام وانتقلت إلى المرحلة التنفيذية «وهي جميعها بوادر إيجابية شهدتها الخطة»، مضيفا أنه تم إصدار 12 قانونا من أصل 40 قانونا، إضافة إلى وجود 7 قوانين في لجان مجلس الأمة.وأوضح أن التقرير تضمن ما تم إنجازه وكذلك ما لم ينجز من الخطة حتى الآن، مبينا أن مجلس الوزراء أهاب بالوزراء المعنيين الى ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الاختلالات والعمل الجاد من اجل رفع نسبة الإنجاز.من جهة أخرى، قال العبدالله ان الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية المنقضية 2015/2016 على الجهات الحكومية شهدت انخفاضا، ما يؤكد سعي الحكومة الجاد لمعالجة هذه الملاحظات والمخالفات.وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش التقرير في اجتماعه وقرر تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي بدراسة هذه الملاحظات واقتراح سبل معالجتها. هذا، وكلف مجلس الوزراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموافاته بتقرير دوري كل 3 أشهر حول سير العمل في مشروع جنوب مدينة المطلاع السكنية (مشروع المطلاع الإسكاني سابقا)، وكلف المجلس جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات الخاضعة لرقابته بالعمل على تلافي الملاحظات الواردة عن النصف الثاني من السنة المالية 2015 /2016 في ضوء النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن الخطوط العريضة لنتائج أعمال الجهاز والمرئيات والمقترحات اللازمة لتلافي الملاحظات التي سجلها على الجهات الخاضعة لرقابته وذلك خلال شهر من تاريخه.

الخدمة المدنية: وقف اسناد شغل الوظائف الاشرافية حتى تشكيل الحكومة الجديدة

دعا ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة الى الالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بوقف اسناد شغل الوظائف الاشرافية في تلك الجهات ايا كانت وسائل شغلها اعتبارا من يوم غد حتى تشكيل الحكومة الجديدة.وقال تعميم صادر عن الديوان بهذا الشأن ان شغل تلك الوظائف الاشرافية غير مسموح به في هذه الفترة حتى لو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة مشيرا الى انه اي استثناءات لشغل الوظائف الاشرافية موقوف حاليا.واضاف انه سيتم سحب اي قرارات تكون قد صدرت في الفترة المشار اليها واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم تلك الوظائف في ممارسة أعبائها او مهامها.وبين التعميم انه سيخضع قرار اسناد الوظائف الاشرافية مجددا لمن سحبت قرارات شغلهم تلك الوظائف تنفيذا لقرار الوقف لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية وتعديلاته.وافاد انه يجوز للجهة اصدار قرارات اسناد الوظائف الاشرافية لهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة على ان يعمل بها من تاريخ صدورها دون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور شريطة استفائهم الشروط الواردة في القرار رقم (25/2006) المشار اليه عند صدور قرار اسناد الوظيفة الاشرافية بعد تشكيل الحكومة الجديدة الى جانب اهمية مراعاة الاجراءات المقررة.

الراي

تسجيل 3000 ناخب جديد... قبل 26 نوفمبر

3 آلاف ناخب سيتم إدراجهم تلقائياً في جداول الناخبين قبل يوم الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة المقرر في 26 الجاري وذلك لبلوغهم سن 21 عاماً، فضلا عن أكثر من 100 متقاعد من وزارة الداخلية سيتم إدراجهم بعد رفع ايقاف القيد عنهم لتقاعدهم، أما متقاعدو الجيش فإن رفع إيقاف القيد عنهم يحتاج حضورهم الشخصي.وقالت مصادر في إدارة الانتخابات لـ «الراي» ان نحو 3 آلاف ناخب «سيبلغون السن القانونية قبل حلول موعد الانتخابات 26 الجاري ما يسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي وادراج اسمائهم ضمن جداول الناخبين»، مؤكدة أن «بالغي سن الانتخاب الجدد سيتم توزيعهم على الدوائر الانتخابية الخمس وفق عناوين سكنهم».وأشارت المصادر إلى أن هناك عسكريين في وزارة الداخلية «تقاعدوا بعد انتهاء عمل لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية في فبراير الماضي، وهؤلاء سترفع عنهم اشارة القيد الموقوف وسيتم ادراجهم في الكشوفات تلقائيا، أما عسكريو الجيش وإن تقاعدوا فإن رفع ايقاف القيد وإدراجهم في جداول الانتخابات يتطلب حضورهم الشخصي».

وقف تعيينات «الوظائف الإشرافية» وإلغاء الموافقات السابقة لشغلها

أوقف ديوان الخدمة المدنية شغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اعتباراً من اليوم وحتى تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتخابات مجلس الأمة أياً كانت وسائل شغل هذه الوظائف، ندباً أو نقلاً أو ترقية إليها.وشدد رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن في قرار أصدره أمس على الجهات كافة عدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات بإسناد شغل وظائف إشرافية «حتى ولو كانت هناك موافقات سابقة من الجهات المختصة»، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية.وأعلن الزبن «وقف أي استثناءات خاصة بشغل الوظائف الإشرافية، على أن يتم سحب أي قرارات تكون قد صدرت واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز استمرار المسحوب قرارات شغلهم هذه الوظائف في ممارسة أعبائها أو مهامها، ومن ثم يخضع قرار إسناد الوظائف الإشرافية مجدداً لمن سحبت قرارات شغلهم هذه الوظائف تنفيذاً لقرار الوقف لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 /‏2006 في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته، ويجوز للجهة إصدار قرارات إسناد هذه الوظائف لهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة (تاريخ انتهاء فترة وقف شغل الوظائف الإشرافية) وعلى أن يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها أي أثر رجعي سابق على الصدور».ونبه على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة «مراعاة ما سبق بيانه والتقيد به وإصدار القرارات اللازمة وفقا لكل حالة دون تراخٍ».

«البلدي» لم يعتمد استقالة أعضائه المرشحين

كشف الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي عن عدم اعتماد استقالة أعضاء المجلس الذين تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة حتى تاريخه.وقال الصقعبي لـ«الراي»: «لم يتم إعلان خلو مقاعد الأعضاء المرشحين للانتخابات البرلمانية حتى الآن، كما أنه لم يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات التكميلية»، لافتاً إلى أن «قانون البلدية الجديد واضح في تلك النقطة، وبالتالي سيتم إعلان قبول الاستقالة في الجلسة الرئيسة للمجلس» المقرر انعقادها الاثنين المقبل.

النهار

بري مرحباً بعون تحت قبة البرلمان: أنت أحد أركان شرعيته

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه: «في هذه اللحظة الوطنية اشكر لهذا المجلس النيابي بالتحديد ولحكومة تمام سلام وللمعاناة التي تحملاها معا وصبر كل منهما صبر النبي ايوب كي نصل الى هذه اللحظة». وتوجه بري الى العماد عون أنه «يسرني ان ارحب بكم تحت قبة البرلمان الذي انت تحت اركان شرعيته»، مشيراً الى أن «التهديد الفعلي لبلدنا ينبع دائما من عدوانية اسرائيل التي تستهدف لبنان لاسباب استراتيجية ومائية من كونه المنافس الاقتصادي المحتمل لها في نظام المنطقة وقد ارتسم خط تماس اضافي بحري جديد على امتداد ثرواتنا الطبيعية المكتشفة في البحر فيما تواصل اسرائيل عرقلة تنفيذ القرار الدولي 1701».وأكد أنه «يفترض دعم الجيش بالعتاد والعديد وتعزيز القدرات العسكرية، احدى القضايا الاساسية وقف استنزاف ثروة لبنان البشرية فلبنان لن يحلق الا بجناحيه المغترب قبل المقيم»، مشيراً الى أن «الاولويات تنطلق من التفاهم على قانون عصري للانتخابات وهذا لا يحقق الا باعتماد النسبية والتأكيد على الكوتا النسائية ومشاركة الشباب الاقتراع».وأشار بري الى أن «انتخابكم يجب ان يكون بداية وليس نهاية وهذا المجلس على استعداد لمد اليد لاعلاء لبنان عشتم وعاش لبنان».

الحكومة: الإسراع في خلق فرص عمل للشباب وتوافق مخرجات التعليم مع سوق العمل

كلف مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببذل مزيد من الجهود، وتسريع الاجراءات اللازمة للاسهام في خلق فرص عمل مناسبة للشباب تحقيقا للاهداف التنموية التي تتبناها الدولة.وفي الاجتماع اطلع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع جنوب المطلاع التي تضمنت تكليف مؤسسة الرعاية السكنية برفع تقرير ربع سنوي حول سير العمل في المشروع.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس اطلع كذلك على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن النصف الثاني من السنة المالية 2015/2016 وتكليف جهاز المراقبين الماليين بالتنسيق مع الجهات الخاضعة لرقابته من اجل العمل على تلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء يتضمن الخطوط العريضة لنتائج اعماله، خلال شهر من تاريخه.واضاف: ان المجلس اثنى على الجهود التي تبذلها هيئة أسواق المال في سبيل حماية المتعاملين في انشطة الاوراق المالية، وفي مجال حوكمة الشركات ووضعها موضع التطبيق.ومضى يقول ان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قدَّمت خلال الاجتماع شرحا اوضحت فيه تفاصيل تقرير المتابعة للنصف الاول من الخطة السنوية 2016/2017 الذي اكد حث الجهات الحكومية على الاسراع في انجاز مشروعاتها والعمل على توافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل. وعلى الصعيد الخارجي اعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره لاطلاق جماعة الحوثي - صالح صاروخا باليستيا باتجاه مكة المكرمة، مؤكدا ان هذا العمل يعد استفزازا للمسلمين واستهدافا لقبلتهم وتجاهلا لحرمة البلد الحرام، كما انه يعد تطورا خطيرا وامعانا في رفض وتحدي ارادة المجتمع الدولي ومساعيه الرامية للوصول الى حل سياسي يخلص اليمن والمنطقة من ويلات الصراع الدامي الدائر فيه.وأعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه لنجاح جهود السعودية في كشف مخطط ارهابي استهدف ملعب الجوهرة في جدة، داعيا الله تعالى ان يحفظ المملكة من كل سوء.وعلى الصعيد الخارجي ايضا جدد مجلس الوزراء موقف الكويت الثابت تجاه دعم امن وسلامة واستقرار العراق، داعيا الى تأمين المدنيين، وتنسيق الجهود في مجالي الاغاثة والعمليات الانسانية.