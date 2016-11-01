طالت عددا من المسؤولين أبرزهم وزير المالية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عدداً من الأوامر الملكية اليوم الاثنين، حيث تم إعفاء وزير المالية ابراهيم العساف وعين رئيس هيئة سوق المال محمد الجدعان وزيراً للمالية. كما تم تعيين العساف وزيرا للدولة، وعضوا بمجلس الوزراء.

وتم كذلك تعيين محمد القاسم رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر ملكي يقضي بإعفاء رئيس تحلية المياه عبدالرحمن آل ابراهيم.

وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء محمد المشعل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعيين هشام الجضعي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وصدر أمر ملكي يقضي بتعيين حاتم المرزوقي مديرا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

وأصدر الملك سلمان أمراً ملكياً يقضي بإعفاء عبدالعزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام من منصبه، وبتعيين، رميح الرميح رئيسا لهيئة النقل العام بالمرتبة الممتازة.

وصدر أمر ملكي يقضي بإعفاء عبد العزيز الجاسر رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وصدرت أوامر ملكيية تقضي بتعيين عبدالعزيز بن قبلان بن مقبول السراني مديراً لجامعة طيبة، وتعيين عوض بن خزيم بن علي الأسمري مديراً لجامعة شقراء.

وصدرت أوامر ملكية بتولي توفيق بن فوزان الربيعة المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك، وتكليف خليل بن مصلح الثقفي بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

كما صدر أمر بتكليف المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي بالقيام بعمل محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .