قال مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي أن شطب المرشح د.بدر الداهوم بحجج واهيه ليس بمستغرب عن السلطة فلديها سوابق مثل شطب د.فيصل المسلم سابقا والذي عاد بحكم قضائي.

وأضاف السبيعي بقوله: مكتبي تحت تصرف جاري العزيز د.بدر الداهوم والحل برفع دعوى إدارية ذات شق مستعجل لإيقاف قرار الداخلية بالشطب ليعود بإذن الله.

وكانت لجنة فحص الطلبات التابعة لوزارة الداخلية اصدرت قرارها بشطب عدد من المرشحين منهم بدر الداهوم وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي ومحمد الجويهل والشيخ مالك الصباح ومانع العجمي

ومن جهة أخرى، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزيرالداخلية بالامتناع عن قبول أوراق المرشح فواز العازمي للانتخابات وحددت جلسة غدا لنظر قرار شطب المرشح مانع العجمي .

ومن ناحية أخرى ، أرجأت محكمة الاستئناف طعن الحكومة ضد تمكين عبد الحميد دشتي من تقديم أوراق ترشحه عن طريق توكيل ابنه لجلسة 8 نوفمبر للحكم.