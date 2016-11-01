وفيات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2016

فهد محمد ناصر النصف، 34 عاما، (شيع)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ديوان النصف، تلفون: 66606668، نساء: مشرف، ق5، ش15، م2

زبيدة محمد عبدالله، أرملة: غلوم عباس علي، 90 عاما، (شيعت)، رجال: الدسمة، مسجد النقي، تلفون: 99673864، نساء: الدسمة، ق4، ش 40، م4، تلفون: 97533676

فاطمة راشد علي الصقيهي، زوجة: راشد عبدالله الطراد، 79 عاما، (شيعت)، رجال: العقيلة، ق2، ش 212، م183، تلفون:51515156، نساء: الفحيحيل، ق1، ش1، م181، تلفون: 66655505

سلمان محمد حسن الأنصاري، 91 عاما، (شيع)، سلوى، حسينية الإمام الحسين، تلفون: 99018665 - 98835539

زهرة بالي عبد، أرملة: عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الشمالي، 76 عاما، (شيعت)، رجال: حطين، ق1، ش 10، م69، تلفون: 90980810، نساء: عبدالله المبارك، ق1، ش108، م11

أحمد صالح أحمد الضرمان، 70 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، رجال: العديلية، ق2، شارع عبدالله النوري، ج27، م23، تلفون: 50823122، نساء: صباح السالم، ق5، ش الأول، ج23، م35، تلفون: 99398940