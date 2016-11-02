القبس: بينهم مرشحين لديهم ملفات في الطب النفسي

اعتمد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أمس، توصية اللجنة القضائية الخاصة بمراجعة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس أمة 2016، وقرر شطب 31 مرشحا من سباق الانتخابات البرلمانية، كما اعتمد شطب 16 مرشحا آخرين لعدم اكتمال أوراقهم في التسجيل ونقص بعض البيانات. ونشرت جريدة القبس أسماء الذين شطبوا، وهم: الشيخ مالك الحمود، صفاء الهاشم، محمد الجويهل، هاني حسين، فرح عبدالحميد، محمد فيروز، جابر السعد، محمد الحفيتي، غازي العتيبي، بدر الداهوم، خالد الشليمي، أياد الحساوي، عبدالحميد دشتي، عبدالحميد الشايجي، عبدالرحمن العتيبي، علي درويش، عمار أسيري، حسين حاجي، خالد الخضر، خالد دهراب، خالد المطيري، هاني بوشهري، محمد الحداد، محمد الدوسري، مشاري الدوسري، عبداللطيف مجيد، محمود الفيلكاوي، ناصر الديحاني، حسين فريدون، إضافة الى جاسم بوهندي. وعن أبرز أسباب الشطب، قال المصدر- وفقا للقبس-: «غالبيتها تتركز في مخالفة صحيفتهم الجنائية للقانون والاشتراطات لعضو مجلس الأمة، حيث هناك أحكام قضائية جنائية بحقهم، كما أن هناك أسبابا أخرى، من بينها وجود ملفات في الطب النفسي لعدد منهم، ما يمنع قبولهم كمرشحين. واشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية أبلغت أمس المشطوبين بالقرار فور توقيعه، ومن المتوقع أن يتم رفع دعاوى قضائية مستعجلة اليوم ضد القرار، كما أن مثل هذه المسألة القضائية لا تأخذ وقتاً طويلا للفصل فيها أمام المحاكم، وقابلة للطعن أمام الاستئناف.