الفساد يُسقط رئيس الحكومة في كوريا الجنوبية

عينت رئيسة كوريا الجنوبية رئيس وزراء ووزير مالية جديدين في خضم فضيحة تهدد بسقوط حكمها.

وتتعرض الرئيسة بارك جيون ـ هي للهجوم بسبب أفعال صديقتها القديمة تشوي سون ـ سيل.

وكانت الشرطة قد اعتقلت تشوي الاثنين واتهمتها باستغلال النفوذ والتدخل في شؤون الدولة.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه تم أيضا مداهمة ثمانية بنوك يشتبه في صلتهم بالفضيحة.

ويقول منتقدو الرئيسة الكورية الجنوبية إن تشوي استغلت صلاتها الوثيقة بالرئيسة للحصول على أموال لدعم مؤسسات تديرها ولاختلاس أموال الدولة والتأثير على قرارات الرئيسة رغم عدم شغلها أي منصب رسمي وافتقادها إلى الخبرة واعتراض أجهزة الأمن على سلوكها.

وفجرت الفضيحة غضبا واسع النطاق.