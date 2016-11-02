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الغبار يسيطر على أجواء البلاد
2/11/2016 الآن - محرر المحليات 1:56:46 PM
حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من وجود رياح قوية جنوبية غربية تزيد سرعتها عن 60 كم / ساعة.
وأكدت إدارة الأرصاد أن الرؤية الأفقية تقل مع هذه الرياح إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، ويصاحب هذه الرياح ارتفاع في الأمواج يصل إلى 7 قدم.
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