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2/11/2016 4:00:57 PM

الغبار يسيطر على أجواء البلاد


2/11/2016  الآن - محرر المحليات  1:56:46 PM
الغبار يسيطر على أجواء البلاد
حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من وجود رياح قوية جنوبية غربية تزيد سرعتها عن 60 كم / ساعة.
 
وأكدت إدارة الأرصاد أن الرؤية الأفقية تقل مع هذه الرياح إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، ويصاحب هذه الرياح ارتفاع في الأمواج يصل إلى 7 قدم.


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