العراق: نزوح 19 ألف مدني منذ بدء معركة الموصل

أعلنت وزارة الهجرة العراقية، اليوم، عن نزوح أكثر من 19 ألف مدني من مدينة الموصل تزامناً مع العمليات العسكرية الجارية لاستعادة المدينة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الهجرة العراقي، جاسم محمد الجاف، في تصريح صحافي: 'اليوم الأربعاء شهد استقبال نحو ثلاثة آلاف نازح من الموصل، وتم نقلهم إلى مخيمات جدعة والخازر وزليكان وديبكة على مشارف المدينة'.

وأوضح الجاف أن 'قريتي برطلة وكوكجلي شهدتا نزوح 719 مدنياً نقلوا جميعاً إلى مخيم حسن شام، في بلدة الخازر (37 كلم شرق الموصل)، فيما شهدت قريتا قراج والحويجة نزوح 269 مدنياً نقلوا إلى مخيم ديبكة، في بلدة مخمور، ونقل 1585 نازحا من مناطق ناروان وجربوع إلى مخيم زليكان، و450 نازحاً آخرين من بلدتي الشورة والنمرود إلى مخيم جدعة في القيارة'.

وأضاف الوزير العراقي: 'بلغ عدد النازحين من مدينة الموصل وأطرافها منذ بدء العمليات العسكرية على المدينة نحو 19528 نازحاً. قامت كوادر الوزارة بتوزيع المساعدات الإنسانية والغذائية عليهم بعد وصولهم إلى مخيمات النزوح المذكورة'.

من جانبها، كشفت قيادة العمليات المشتركة في الموصل أن 1760 نازحاً جرى استقبالهم في مخيمات النازحين المنتشرة قرب المدينة. وأوضح نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد، في بيان اليوم، أن 'مخيمات الخازر وجدعة استقبلت نحو 1760 أسرة نازحة من مدينة الموصل'.

وتأتي موجات النزوح وسط مطالبات مستمرة من حقوقيين وناشطين للحكومة العراقية بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج النازحين من المدينة خشية وقوع انتهاكات إنسانية بحقهم نتيجة عمليات القصف المتبادلة والمعارك المستمرة.