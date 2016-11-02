وفيات الأربعاء 2 نوفمبر 2016

نورة مشيلح غالب المطيري، أرملة محمد صنت صنهات المطيري، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: الفردوس، ق3، ش1، م12، للنساء: سعد العبدالله، ق9، ش903، م10، ت: 55586464 – 97910203.

خالد عبدالله يوسف اليوسف، «28 عاماً»، شيع، للرجال: الفيحاء، ق9، ش93، م11، للنساء: صباح السالم، ق6، الشارع الأول، ج12، م34، ت: 66906565 – 99637229.

فلاح طاهر فلاح الداود، «23 عاماً»، شيع، للرجال: الرقة، ق1، ش30، م419، للنساء: صباح السالم، ق8، ش1، ج11، م19، ت: 99410077 – 66088583.

غنيمة مشاري خلف النعيمي، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: الشامية، ق10، ش19، م2، ديوان الخبيزي، للنساء: قرطبة، ق2، الشارع الأول، م59، ت: 65655005 – 66012340 – 99073800.

خالد محمد غنيم الياتي البركه، «55 عاماً»، شيع، للرجال: أبوحليفة، ق2، الطريق الساحلي، م5، ديوان الياتي البركه، للنساء: فهد الأحمد، ق2، ش221، م28، ت: 66111400 – 66993356 – 99889758.

عوده خلف سعد العسق، زوجة صالح عباس الشراح، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، ق5، طريق 10، م17، للنساء: القيروان، ق1، ش127، م29، ت: 50609339.

عبدالعزيز غفران فضل عبدالرحمن، «75 عاماً»، يشييع غدا، مقبرة الصليبخات، للرجال: عبدالله المبارك، ق1، ش138، م57، للنساء: عبدالله المبارك، ق8، ش826، م55، ت: 99150878 – 97855516.

عبدالوهاب محمد أحمد عبدالرحيم، «29 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: الشامية، ق6، ش62، م15، عزاء النساء فترة العصر فقط، ت: 99995300 – 99222241 – 99070213.

عبدالرحمن الحميدي ريكان الحزيم الظفيري، «19 عاماً»، شيع، سعد العبدالله، ق5، ش11، م172، ت: 97811633.