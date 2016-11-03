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3/11/2016 2:05:52 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «الإدارية» تفتح الباب لعودة المشطوبين.. المباحث تقحم مواطناً بالخطأ في «انتخابات فرعية»..160 - 170 ديناراً لتأشيرة العمرة.. «التربية»: تأجيل تطوير «العاشر» للعام 2018/2019


3/11/2016  الآن - صحف محلية  12:14:17 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «الإدارية» تفتح الباب ...
من النهار

الجريدة

«الإدارية» تفتح الباب لعودة المشطوبين

 المباحث تقحم مواطناً بالخطأ في «انتخابات فرعية»

 الكويت: مستعدون لمناقشة التعويضات المتبقية مع بغداد

 الأنباء

160 - 170 ديناراً لتأشيرة العمرة

 «نفط الكويت» تبدأ إجراءات توظيف 500 مواطن في عقود المقاولين

 النهار

العراق اعتقل أحد المتهمين بـ «سبايكر» قادماً من الكويت

 «التربية»: تأجيل تطوير «العاشر» للعام 2018/2019

العبادي يُحذِّر: تركيا «ستتفكك» إذا اجتاحت العراق

 الراي

الحكومة استشكلت لوقف أحكام إلغاء الشطب

 شباب السلف في «الأولى» يرفضون طلب عيسى الكندري «السري»... بدعمه

 محامي «قروب الفنطاس»: كوريا تروح كوريا والكويت تروح إسبانيا

 


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