انقلاب صهريج ال بي جي استنفر ٣ فرق للإطفاء

استنفرت ٣ فرق للإطفاء فجر اليوم الخميس بعدما تلقت بلاغاً من مركز العمليات يفيد بإنقلاب صهريج يحمل غاز النفط المسال ( ال بي جي ) ، وهرعت للتعامل مع الحادث مراكز اطفاء الأحمدي ومبارك الكبير للمواد الخطرة والإنقاذ الفني بقيادة رئيس مركز اطفاء مبارك الكبير الرائد/ علي المرزوقي والرائد/ فيصل أسد والرائد/ مروان الكندري ، وكان الإنقلاب وقع فوق الجسر المقابل لمصفاة الأحمدي ما ادى الى اصابة قائد الصهريج بإصابات متفرقة ونقل على أثرها للمستشفى عن طريق الطوارئ الطبية ، وقامت فرق الإطفاء بتأمين الموقع والتعامل مع الحادث لحين الإنتهاء من ازالة الصهريج المقلوب.

وكان الحادث تحت اشراف مدير ادارة اطفاء محافظة مبارك الكبير المقدم/ احمد ناصر ، كما تواجد في موقع الحادث بجانب رجال الإطفاء والطوارئ الطبية رجال وزارة الداخلية.