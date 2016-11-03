الكويتي العبد الرزاق الأول عالمياً في سباق الدراجات المائية

صنف متسابق الدراجات المائية يوسف العبد الرزاق كأفضل متسابق في العالم وحصل على المركز الاول من بين 200 متسابق محترف على مستوى العالم 'لأول مرة في تاريخ الكويت والعالم لسباقات الدراجات المائية'.

وأعرب بطل العالم في الدراجات المائية الكويتي يوسف العبدالرزاق عن سعادته بتحقيقه اكبر إنجاز عالمي غير مسبوق في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو.آي.أم).

وقال العبدالرزاق إن هذا الإنجاز اكبر من جميع الألقاب السبعة التي حققها على مستويات كبار المحترفين مضيفا أنه يعد تأكيدا على مكانة الرياضة الكويتية لا سيما الفردية على المستويات كافة وتأكيدا على قدرة الرياضي الكويتي على تحقيق أفضل الانجازات في مختلف المشاركات.

وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي هو ثمرة تضافر الجهود من قبله والفريق المرافق له اضافة الى الاهتمام الحكومي المتمثل في وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة ومن اللجنة الأولمبية الكويتية فضلا عن رعاية القطاع الخاص مثل (بيت التمويل الكويتي) و(زين للاتصالات) وشركة (كاوازاكي).

ويتصدر العبدالرزاق الترتيب العام للنقاط في بطولة العالم للدراجات المائية التي ينظمها الاتحاد الدولي لرياضات المحركات البحرية (يو.آي.أم) حيث تبقت جولة واحدة (الخامسة) والتي ستقام في مدينة الشارقة الاماراتية خلال شهر ديسمبر المقبل.