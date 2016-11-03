فوزية الكندري تدرب أطباء يابانيين على تقنية حديثة للقلب

شاركت طبيبة كويتية متخصصة بأمراض القلب في تدريب عدد من الأطباء اليابانيين على تقنية حديثة لتركيب منظمات القلب، وذلك في عدد من المستشفيات اليابانية.



وقالت استشارية أمراض «فسلجة القلب» في مستشفى الأمراض الصدرية الدكتورة فوزية الكندري في تصريح اليوم إنها تقوم «بتدريب عدد من أطباء القلب المتخصصين في (فسلجة القلب) في مستشفيات طوكيو وكوبوتو واوساكي على تركيب منظمات القلب بالتقنية الحديثة تحت الجلد دون ملامسة القلب».



وأوضحت أن «تخصص (فسلجة القلب) هو تخصص دقيق ويعالج كل ما يختص بكهربائية القلب إذ يختص بمعالجة أي خلل يكون في كهربائية القلب، ويدخل في تخصص فسلجة القلب سواء في تسارع او تباطؤ ضربات القلب أو أمراض الشرايين التاجية وما تتسببه من مشاكل في ضربات القلب والتشوهات الخلقية ما بعد الجراحة، إضافة الى بعض الحالات الوراثية التي ينتج عنها خلل في ضربات القلب».



وبينت الكندري أن «التقنية الجديدة والتي لا تستخدم فيها أسلاك البطاريات تجنب المريض مشاكل تلك الأسلاك مثل العطل او ما يتسبب عنها من التهابات في جسم المريض»، مؤكدة أن «هذه التقنية أحدثت نقلة نوعية في مجال تركيب منظمات القلب».



وأعربت عن «الفخر والاعتزاز بالتطور الطبي الذي حققته دولة الكويت في مجال أمراض القلب والذي يعكس المكانة الطبية البارزة التي وصلت إليها بفضل نجاحات متوالية للأطباء الكويتيين في هذا المجال»، مضيفة إن «(وحدة الفسلجة) بمستشفى الأمراض الصدرية بالكويت هي الأولى بين دول الخليج والوطن العربي التي بدأت بهذا التخصص».



وقالت إن «مشاركة الأطباء الكويتيين في تدريب الأطباء في الخارج من شأنه رفع اسم الكويت عالياً في المحافل الدولية لاسيما العلمية والطبية منها»، مشيرة الى «اختيار الكويت كواحدة من أوائل الدول المسموح لها ببدء العمل بهذه التقنية».