الصحة: ضبطنا 10 في المئة من الأدوية المغشوشة في السوق

أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، اليوم الخميس، أهمية التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص في توصيل الرسالة الصحية الى كل شرائح المجتع، لاسيما انه يعد شريكا اساسيا للوزارة في دعم وتعزيز النظام الصحي.

جاء ذلك في كلمة للوزير العبيدي خلال افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الطب والتجميل الاول الذي تنظمه الوزارة على مدار ثلاثة ايام ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الطبية الاهلية الدكتور محمد الخشتي.

واضاف ان المعرض جاء نتاج جهود مشتركة وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على الصعيدين الطبي والصحي، معربا عن امله في ان يحقق المؤتمر الاهداف الموضوعة وتوصيل النصائح الطبية والارشادات التوعوية الصحية بكل سهولة ويسر من خلال المحاضرات وورش العمل المقامة.

وفي تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر، قال الدكتور الخشتي إن القطاع الخاص يعد الجناح المكمل لعمل وزارة الصحة في تثقيف وتوعية المجتمع عبر تنظيم مثل هذه المعارض المهمة لافتا الى ضرورة حسن اختيار محاورها بغية استقطاب المزيد من الجمهور.

وفي شأن آخر، أكد الخشتي اهمية الدور الذي تقوم به ادارة تفتيش الادوية بالوزارة في السيطرة على «سوق الادوية» في ضوء وجود «ادوية مغشوشة ومقلدة» مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين والمقيمين.

وذكر ان «الفريق قام اخيرا بضبط ما نسبته 10 في المئة من حجم الادوية المقلدة والمغشوشة الموجودة في السوق»، داعيا الى تعاون كل الجهات للسيطرة على هذه «الظاهرة».