وفيات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2016

نادية إبراهيم غانم حبيب الحمدان، زوجة: عبدالعزيز عبدالرحمن الرشود، 53 عاماً، (شيعت)، رجال: الفنطاس، ديوان الحمدان، مقابل مسجد الحمدان، تلفون: 66369339، نساء: سلوى، ق12، ش6، م53، تلفون: 99426422

حسين علي حسن بوحمد، 72 عاماً، (شيع)، الدعية، حسينية آل بوحمد، تلفون: 66388448 - 97871419

خليل إبراهيم محمد الفارسي، 49 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: العدان، ق7، ش23، م22، تلفون: 99013181، نساء: أبوفطيرة، ق1، ش115، م22

فاطمة فالح هنيدي الخالدي، زوجة: فارس بزيع الخالدي، 61 عاماً، (تشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: غرناطة، ق1، ش1، ج1، م33، مقابل دور الرعاية الاجتماعية، تلفون: 99999814، نساء: صباح السالم، ق4، ش4، م46

الدانة مشرف المشاري بن لامي المطيري، 75 عاماً، (شيعت)، رجال: الجهراء، القصر، ق3، ش3، ج6، م12، تلفون: 97891500، نساء: صباح الناصر، ق7، ش50، م68، تلفون: 99986300

أفراح عبداللطيف أحمد الخرس، 25 عاماً، (شيعت)، رجال: الأندلس، ق13، ش11، م14، تلفون: 65553228، نساء: بيان، ق11، ش الأول، ج2، م20، تلفون: 99940046

عبدالرحمن محمد سعد الجناع، 33 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: الفيحاء، ق8، ش85، م1، تلفون: 99838299، نساء (1): الفيحاء، ق8، ش87، م14، تلفون: 99490949، نساء (2): القرين، ق3، ش30، م5، تلفون: 66997583

صلاح خلف سعد المسعود، 49 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: السرة، ق5، شارع حمد الرومي، م39، ديوان المسعود، تلفون: 66607873، نساء: الفيحاء، ق4، ش47، م8، تلفون: 22545553

إنا لله وإنا إليه راجعون