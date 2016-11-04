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4/11/2016 2:17:55 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- حكم قضائي يعطّل الـ «بريكست»..«الإدارية»: الدستور لا يمنع ترشح أبناء الأسرة.. «المركزي» المصري «يعوّم» الجنيه.. ويغرق «السوق السوداء»..«الجمارك»: لجنة مع ديوان الخدمة لاستدراك صرف البدلات


4/11/2016  الآن - صحف محلية  12:13:39 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- حكم قضائي يعطّل الـ ...
من الجريدة

الجريدة

حكم قضائي يعطّل الـ «بريكست»

 «الإدارية»: الدستور لا يمنع ترشح أبناء الأسرة

 خطبة الجمعة... صمت انتخابي

 الأنباء

مرسوم ضرورة لإجراء تكميلية «البلدي»

 «المركزي» المصري «يعوّم» الجنيه.. ويغرق «السوق السوداء»

 «الحرس»: الاستعانة بخبرات الضباط المنتهية خدماتهم بمكافأة ألف دينار

 الراي

«الجمارك»: لجنة مع ديوان الخدمة لاستدراك صرف البدلات

 مكافآت «تأمين» شهر محرم من 800 إلى 2500 دينار

 «الإدارية» أعادت 12 مشطوباً إلى السباق الانتخابي

 النهار

تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء على «الاستثماري» أغسطس 2017

 قنصليتنا في لوس أنجلوس تدعو للالتزام بقوانين «الفيزا»

 


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