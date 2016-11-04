بلغت 15 ألف كرتون وقيمتها السوقية 15 مليون دينار

الفريق الفهد يشرف على ضبط أكبر كمية من الخمور بلغت 15 ألف كرتون بقيمة 15 مليون دينار تقريبا

• معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ثمن عاليا الإنجازات المشرفة لرجال مكافحة المخدرات

• جهود رجال المكافحة أسهمت في تحصين الكويت من خطر هذه السموم والآفات المدمرة

• الفريق الفهد: التخطيط والتنظيم المسبق كان عنوان هذه القضية التي أثبتت تفاني وجهد رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتميزهم في عملهم

• وكيل الداخلية: الإعداد الجيد والمتكامل والمتسق مع الإجراءات القانونية الصحيحة هو ما مكن رجال الداخلية من ضبط هذه الكميات غير المسبوقة من الخمور

نقل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد للوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي ولمدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة العقيد وليد الدريعي ومساعده ولكافة القيادات العاملة في الإدارة ولضباطها وضباط الصف والأفراد فيها تحيات وشكر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح على جهودهم المتميزة التي أثمرت عن ضبط كميات كبيرة من الخمور بلغ حجمها 15 ألف كرتون احتوت 18 ألف زجاجة وقدرت قيمتها الإجمالية بـ 15 مليون دينار كويتي تقريبا.

وقال الفريق الفهد إن معاليه يثمن عاليا هذه الإنجازات المشرفة لرجال مكافحة المخدرات والتي تأتي من أجل تحصين الكويت من خطر هذه السموم.

جاء ذلك في أعقاب تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبإشراف وقيادة الفريق الفهد من ضبط شبكة للاتجار بالخمور مكونة من:

1- (س . ع ) 37 عاما كويتي الجنسية وعاطل عن العمل

2- (ع . ب) 41 عاما إيراني الجنسية

وعثر معهم على أكبر كمية خمور تصادر في تاريخ الكويت حيث بلغت الكميات المضبوطة منها 15 ألف كرتون قدرت قيمتها الإجمالية بـ 15 مليون دينار كويتي تقريبا.

وتابع الفريق الفهد تحريز الكميات المضبوطة واستمع إلى شرح مفصل عن تفاصيل رصد شبكة الاتجار هذه حيث وردت معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد أن هناك مواطن يقوم بالاتجار بالخمور وعلى ضوئها تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات والمراقبة المستمرة إلى أن تأكد صحة هذه المعلومات الواردة وعليه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلف أحد المصادر السرية بشراء 70 كرتون من الخمور بقيمة 56 ألف دينار وعند التسليم تم ضبط المواطن الذي تبين أنه من أرباب السوابق في الاتجار بالمواد المسكرة وأقر بأنه يتحصل عليها من الوافد الإيراني الذي يقيم في الكويت بصفة رجل أعمال وأن الأخير خبأ الكميات التي يحوزها في مخزن يقع في منطقة الصليبية التخزينية ليقوم رجال المكافحة بضبط هذه الكميات غير المسبوقة.

وقال الفريق الفهد إن التخطيط والتنظيم المسبق كان عنوان هذه القضية التي أثبتت تفاني وجهد رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتميزهم في عملهم، مضيفا أن الإعداد الجيد والمتكامل والمتسق مع الإجراءات القانونية الصحيحة هو ما مكن رجال الداخلية من ضبط هذه الكميات غير المسبوقة من الخمور.

وتمنى الفريق الفهد للعاملين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التوفيق والنجاح واستمرار تميزهم وإنجازاتهم التي لقيت ثناء واسعا من أهل الكويت حيث ينتظرون منهم مزيدا من الحزم والتفاني في تحصين الكويت من خطر هذه الآفات المدمرة.

هذا وحضر مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش عملية تحريز الكميات المضبوطة.