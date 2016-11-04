وفيات اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2016

• عبدالقادر يوسف محمد الهاشمي، 81 عاما، (شيع)، رجال: السلام، ق7، ش 707، م3، تلفون: 66900039، نساء: قرطبة، ق1، الشارع الاول، م86، تلفون: 97670076



• مريم عبدالقادر المجموعي، أرملة: علي خالد علي الصانع، 86 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد السبت)، رجال: السلام، ق6، ش 606، م40، تلفون: 66687429، نساء: السرة، ق6، ش علي بن أبي طالب، م21



• ظافر ناصر راشد الرقيب، 43 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد السبت بمقبرة صبحان)، رجال: أبوحليفة، ق2، ش26، م20، تلفون: 66276626، نساء: أبوحليفة، ق2، ش كعب بن زهير، م20، تلفون:66642089



• مشبب محسن مزيد المطيري، 72 عاما، (شيع)، سعد العبدالله، ق7، ش 715، م6، تلفون: 55929559 - 50188557