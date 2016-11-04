حصدت 35 جائزة من اجمالي الجوائز الممنوحة للاعمال الفنية والاعلامية

حصدت دولة الكويت 35 جائزة من اجمالي الجوائز الممنوحة ل160 عملا اذاعيا وتلفزيونيا عربيا متنافسا في ختام الدورة الخامسة لمونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلامية لتحتل بذلك المرتبة الاولى على المستوى العربي.

واعلن في ختام المونديال مساء امس الخميس مشاركة 160 عملا اذاعيا وتلفزيونيا من عدد من الدول العربية في المونديال الذي نظمه الاتحاد العام للمنتجين العرب برعاية جامعة الدول العربية تحت شعار (رؤية عربية واحدة نحو اعلام عربي موحد).

وأهدى رئيس الوفد الكويتي الى المونديال وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد مبارك عبدالله الاحمد الصباح 'هذا الفوز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والى الحكومة الرشيدة والى الشعب الكويتي الحبيب'.

وقال ان دولة الكويت 'بهذا الفوز حصلت على المرتبة الاولى لجوائز المونديال من الاذاعة والتلفزيون من بين الوفود العربية المشاركة'.

واضاف ان الفوز دليل على ان الاعلام الكويتي 'بالريادة الان' مشددا على ان التصويت على الاعمال كان بطريقة الكترونية محايدة.

واشار الى ان وزارة الاعلام شاركت باجمالي 48 عملا اذاعيا وتلفزيونيا فاز 39 عملا منها.

بدوره قال مدير ادارة البرنامج العام بالاذاعة سعد الفندي ان وزارة الاعلام الكويتية بقطاعيها وبجناحي الاذاعة والتلفزيون استطاعت حصد الجوائز وبنسبة كبيرة متصدرة الدول العربية المشاركة مضيفا ان الاذاعة شاركت باجمالي 25 عملا فاز منها 22 عملا.

واكد الفندي ان 'هذا الفوز لم يأت من فراغ وانما من خلال توجيهات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم والوكيل المساعد الشيخ فهد مبارك الاحمد الصباح'.

واشار الى ان 'الاعمال الكويتية كانت مبهرة لجميع اعضاء لجان التحكيم التي شارك فيها محكمون من جميع الدول العربية'.

من جانبه قال مدير ادارة التنفيذ والتشغيل بالقناة الاولى بالتلفزيون مشاري البعيجان ان تلفزيون الكويت حقق 13 جائزة من أصل 23 عملا تلفزيونيا مشاركا بالمونديال.

واضاف البعيجان 'تعودنا التكريم كل عام ولا نقبل الا بتكريم افضل في العام الذي يليه' موضحا ان التكريم الذي حظيت به الاعمال الكويتية هذا العام 'اكبر' من السنة الماضية.

وأوضح ان ذلك 'يدل على المستوى الافضل اعلاميا على المستوى العربي الذي وصلت اليه الاعمال الكويتية من حيث البث والتقنيات الاعلامية المستخدمة'.

واكد البعيجان التنافس الشديد بين الاعمال العربية المقدمة للمونديال 'ونحترم هذا التنافس الذي يدفعنا دائما للاهتمام بنوع الاعمال المنتجة وما تحمله من مضامين وقيم وليس الكم المنتج من الاعمال'.

وشهد الاثنين الماضي انطلاق اعمال الدورة الخامسة من (مونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام) الذي ينظمه (اتحاد المنتجين العرب لأعمال التلفزيون) بالتعاون مع (قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية) تحت شعار (رؤية عربية واحدة نحو اعلام عربي موحد).