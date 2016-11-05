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5/11/2016 2:29:56 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- «الفتوى»: متمسكون بعدم حرمان «المسيئين» من الترشح بأثر رجعي.. مصر تواصل «التحرير» من أجل «القرض»..180 ألف زجاجة خمر بـ 15 مليون دينار.. إلى الإعدام.. لا صحة لمخطط تفجيرات في انتخابات «الأمة»


5/11/2016  الآن - صحف محلية  12:37:01 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- «الفتوى»: متمسكون بعدم ...
من الراي

الجريدة

«الفتوى»: متمسكون بعدم حرمان «المسيئين» من الترشح بأثر رجعي

 وقف المساعدات عن 631 متزوجة بغير كويتي

 مصر تواصل «التحرير» من أجل «القرض»

 الأنباء

تنسيق حاسم في «الخامسة» غداً

 180 ألف زجاجة خمر بـ 15 مليون دينار.. إلى الإعدام

 لا صحة لمخطط تفجيرات في انتخابات «الأمة»

 الراي

هل يُحلّ «البلدي» بدفع الأعضاء المعينين إلى الاستقالة؟

 مناظرات بين مرشحي «الأولى»

 «التربية» ترفض دخول مراكز الدعوة إلى مدارسها

 


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