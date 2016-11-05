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5/11/2016 8:39:00 PM

وفيات اليوم السبت 5 نوفمبر 2016


5/11/2016  الآن   7:06:34 PM
وفيات اليوم السبت 5 نوفمبر 2016
> عبدالله محمد عبدالله المعيلي، 88 عاما، (شيع)، رجال: الحسينية العباسية المنصورية، تلفون: 66554809، نساء: العدان، ق3، ش26، م19، تلفون: 55576813

> فيصل سالم راشد المري، 68 عاما، (شيع)، فهد الأحمد، ق4، ش430، م257، تلفون: 55300090 - 55874447

> قبيلة علي المسيلم، 87 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأحد)، العارضية، ق8، ش4، جادة2، م19، تلفون: 60098393 - 52222666

> مريم ناصر حمد هلال الحمد، 31 عاما، (شيعت)، خيطان، ق5، ش50، م48، تلفون: 66642928 - 99068337

> خيرية تقي غلوم تقي، 81 عاما، (شيعت)، رجال: ميدان حولي، حسينية اشكناني، تلفون: 99866399، نساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج23، م29، تلفون: 25512710

«إنا لله وإنا إليه راجعون»


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