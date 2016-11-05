وفيات اليوم السبت 5 نوفمبر 2016

> عبدالله محمد عبدالله المعيلي، 88 عاما، (شيع)، رجال: الحسينية العباسية المنصورية، تلفون: 66554809، نساء: العدان، ق3، ش26، م19، تلفون: 55576813



> فيصل سالم راشد المري، 68 عاما، (شيع)، فهد الأحمد، ق4، ش430، م257، تلفون: 55300090 - 55874447



> قبيلة علي المسيلم، 87 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأحد)، العارضية، ق8، ش4، جادة2، م19، تلفون: 60098393 - 52222666



> مريم ناصر حمد هلال الحمد، 31 عاما، (شيعت)، خيطان، ق5، ش50، م48، تلفون: 66642928 - 99068337



> خيرية تقي غلوم تقي، 81 عاما، (شيعت)، رجال: ميدان حولي، حسينية اشكناني، تلفون: 99866399، نساء: صباح السالم، ق5، ش1، ج23، م29، تلفون: 25512710



«إنا لله وإنا إليه راجعون»