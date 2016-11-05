بالصور/ سماء الكويت.. نارية

ازدانت سماء الكويت مساء اليوم السبت بالوان واضواء الالعاب النارية الباهرة التي زينت الواجهة البحرية احتفاء بافتتاح (مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي) الذي افتتح يوم الاثنين الماضي برعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واحتشد الاف المواطنين والمقيمين كبارا وصغارا لمواكبة هذا المشهد الرائع الذي احتوى اجمل المعاني الثقافية والوطنية الجامعة.

وامتازت الالعاب النارية التي اطلقت بكثافة وأنارت السماء بألوانها المدهشة وأشكالها الساحرة بجماليتها وتنوعها وحازت على اعجاب الحضور الذين عبروا عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة السعيدة.