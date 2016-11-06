فلاح بن جامع ينتقد الحكومة لغياب العوازم عن التوزير والمناصب القيادية

أكد أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع أهمية تضافر صف القبيلة والتنسيق فيما بين أبنائها أسوة بالقبائل الأخرى لايصال ممثليهم الى قبة عبدالله السالم، مشيراً الى ان العوازم يمتلكون 50 الف صوت انتخابي، الامر الذي يكفل وصول مرشحيهم الى مجلس الأمة.

وطالب بن جامع ناخبي العوازم اعادة النظر في مرشحي القبيلة بالانتخابات البرلمانية، لافتاً الى انه وفي ظل رفض البعض للتشاورية وقبول الآخرين بها فان الهزيمة في الانتخابات آتية لا مفر منها «ولابد من توحيد الكلمة والصف».

وقال بن جامع في لقاء مع جريدة النهار ان اختلاف مصالح المرشحين أسهم في تدهور الوضع الحالي، مشيرا الى موافقته التشاوريات في السابق، لاسيما عندما كانت القبيلة في اتفاق على مرشحين لهم حضورهم، موضحاً: لدينا مرشحون تابعون لفئات وتكتلات أخرى وليسوا معارضين».

وفيما كان الحديث عن نظام الصوت الواحد افاد بن جامع بانه كان ومازال من الرافضين له، مبيناً ان سيئاته اكثر من حسناته.. «اوصل فئات الى قبة عبدالله السالم ما كان يجب ان تصل، واخرج منها من لا يجب ان يخرج».

الى ذلك حمل بن جامع الحكومة المسؤولية اولاً واخيراً في قضية البدون، مشيرا الى انه ومنذ الستينيات والسبعينيات كان البدون يتوافدون الى الكويت وتمنحهم الحكومة راتباً بواقع 20 ديناراً وهذا لمن يحمل منهم الجنسية متداركاً «ومن يقل انه من البادية يمنح راتباً كويتياً ويعامل معاملة الكويتي».

ومضى بن جامع قائلاً «هناك من البدون من شارك في الحروب ودافع عن الكويت منهم من تمّ منحه الجنسية وآخرون مازالوا حتى اللحظة دون جنسية وهؤلاء أولى بأن يكونوا كويتيين لما قدموه من أجل الوطن من ولاء واخلاص».

وازاء البصمة الوراثية وتطبيقها قال بن جامع ان كان هناك مزورون فما بني على باطل فهو باطل، مشيداً بتدارك سمو أمير البلاد للقرار بإعادة النظر في القانون وإليك تفاصيل الحوار:



كيف ترى الأوضاع الحالية في البلاد؟

الاوضاع الحالية آمنة على عكس الدول المجاورة التي تعاني من المشاكل والنعرات الطائفية التي هي حاضرة في دول الخليج العربي ولكن بشكل معقول ومن هنا نسأل الله العلي القدير ان يؤمن اوطاننا ويحفظها من كل مكروه وان يعيد الامن والامان في الدول المجاورة.

مرسوم الحل



جاء مرسوم حل مجلس الامة بين مؤيد ومعارض فهل تراه مستحقاً؟

بالنسبة لحل مجلس الامة فان هذا المجلس لم يكن يتبقى من عمره سوى أشهر قليلة حيث ان صاحب السمو ارتأى بان يكون الحل في هذا الوقت بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.



شهد المجلس المنحل قرارات وقوانين لم تنل رضا المواطن، حدثنا عن ذلك؟

المجلس الماضي كان وليد الصوت الواحد حيث ان اداءه كان دون المطلوب بسبب ان نظام الصوت الواحد أفرز لنا نوايا دون الطموح ومن فئات اقل من المستوى فلم تكن لتصل الى المجلس بالنظام الانتخابي القديم، اضافة الى ان هذا المجلس كان موافقا تماما لجميع القرارات التي اصدرتها الحكومة والتي كان اغلبها يتعارض مع مصلحة المواطن.



البصمة الوراثية



أقرت الحكومة نظام البصمة الوراثية فهل ترى هذا القانون مستحقاً في ظل ادعاء الحكومة بان هناك مزورين حاصلين على الجنسية الكويتية؟

بالنسبة لقانون البصمة الوراثية ان كان هناك مزورون وما بني على باطل فهو باطل ولكن لا يمكن ان تعمم البصمة الوراثية على الشعب باكمله، يجب تطبيقها على من يكون عليه ادعاءات بالتزوير وعن طريق القضاء، ولله الحمد فقط تدارك صاحب السمو امير البلاد هذا القرار وامر باعادة النظر وحصرها على من يثبت عليه التزوير عن طريق القضاء.



الصوت الواحد



في ظل ما شاهدناه في المجلس المنحل والمجلس الذي سبقه هل نجح نظام الصوت الواحد؟

نظام الصوت الواحد وما شاهدناه من اداء للمجلس بعد تطبيقه ثبت ما كنا نخشاه حيث ان هذا النظام كانت سيئاته أكثر من حسناته وانا شخصيا رفضت تطبيقه وحتى اللحظة ارفضه وما توقعته حصل من خلال وصول فئات الى قبة عبدالله السالم ما كانت لتصل وخروج اشخاص ما كان يجب خروجهم من المجلس، فعلى سبيل المثال لدينا هنا في الدائرة الخامسة وفق نظام الاصوات الاربعة كان يصل الى المجلس حملة الدكتوراه واصحاب شهادات عليا ولكن بنظام الصوت الواحد وصل أشخاص اقل مستوى مع كامل احترامنا لشخوصهم اضافة الى أنني ارى ان تطبيق الصوت الواحد جاء لمصلحة اشخاص وفئات معينة.



50 ألف صوت

ادعت الحكومة انها بتطبيق الصوت الواحد نجحت في محاربة القبلية والطائفية والفئوية فهل تراها محقة في ادعاءاتها؟

نعم هي ترى انها نجحت في ذلك ولكن هل يعقل بانه في السابق نشاهد اشخاصا يحصلون على 15 الف صوت وربما لا ينجحون في الانتخابات واليوم نرى 2000 صوت ويصل الى مجلس الامة، اعتقد ان الامور لا تعتمد على الصوت الواحد بل تعتمد على تفكير الناخب والعصبية الموجودة فيه، فنحن نمتلك اكثر من 50 الف صوت في الخامسة ولو نحسبها بالعقل لكان بامكاننا ايصال خمسة نواب ولكن للاسف مازال التفكير عشوائيا ولمصالح شخصية، فربما لن نرى ممثلاً عن العوازم في المجلس القائم، نعم أنا لا اجزم ولا اقول بان العوازم سيسقطون ولكن سوء الادارة والتنسيق بين ابناء القبيلة اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم كأبناء للعوازم.



هل ترون ان مرسوم الصوت الواحد خدم قبيلة العوازم؟

المرسوم يخدم قبيلة العوازم حتى لو كان بالصوت الواحد ولكن للاسف الشديد قبيلة العوازم لم تحسن الترتيب، فهل يعقل وانا املك 50 الف ناخب لا انجح في الانتخابات وينجح من لديه 2000 صوت (..) الجهل وعدم التنسيق هو ما ادى بنا الى ما نحن عليه الان من صعوبة ان يمثل القبيلة شخص من الدائرة الخامسة في قبة عبدالله السالم.



في ظل اصطفاف قبلي في بعض الدوائر في الانتخابات من تنظيم التشاوريات وغيرها نشاهد غيابكم اليوم عن ذلك؟

نعم في السابق كنت مع التشاوريات عندما كانت القبيلة مقتنعة بها حيث انه في السابق كانت تتفق القبيلة على اشخاص لهم حضور وكانه في القبيلة ولكن اليوم الوضع اختلف اذ اننا نشاهد حتى الفخذ يتجه للانتخاب منفردا على بقية القبيلة فهل يعقل بان يضع فخذ شخصين ويطمع بتصويت البقية له وكأن بقية الافخاذ ليست متواجدة بسبب ما قلت سوء الادارة والتعصب والانفراد بالرأي (..) انا اليوم لست غائبا عن التشاوريات ولكن كما ذكرت اختلاف المصالح بين المرشحين يسهم في تدهور الوضع ومع الاسف قد تخسر القبيلة مقاعدها وقد تكون بداية النهاية اذ استمرت الامور على ما هو عليه الان وانا بريء منها.



التغيير



كيف تتوقعون نسبة التغيير في المجلس القادم؟



بالتأكيد سيكون هناك تغيير في المجلس القادم كما يحدث في كل انتخابات برلمانية ولان الجميع كان يشاهد في كل دور تشريعي يبرز فيه رجال ويختفي اخرون عن الساحة وانا اتوقع ان نسبة التغيير ان لم تكن 50 في المئة فانها ستكون 40 في المئة دون شك.

ما رسالتكم لابناء الكويت في ظل الاوضاع الاقليمية الملتهبة في بعض الدول المجاورة؟

اتمنى من جميع ابناء الكويت البدو والحضر.. الشيعة والسنة ان يكون التنافس فقط في الانتخابات وتحت راية الدستور، وان تكون منصبة للوطن ولصالح المواطنين وان لا يتعدى هذا التنافس الى اكثر من ذلك، واما الامور السياسية فهي من اختصاصات الدولة ولها من يشرف عليها من القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو امير البلاد ومجلس الوزراء ومن غير مسموح ان يخرج مرشح يريد ان يمثل المواطنين ويتحدث عن امور خارج نطاق الدولة بتأييده دولة فلانية او فئة فلانية خارج نطاق الدولة (..) ويجب ان يعلم الجميع ان دور المجلس تشريعي رقابي فضلاً عن مساندته للدولة في قراراتها وسياستها الخارجية.



هل ترون ان الحكومة الحالية قادرة على ادارة البلاد؟

في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الامين ستكون قادرة على ادارة البلاد ولكن نتمنى أن يكون هناك تغيير بعض الوجوه في بعض الوزارات.



في ظل سخط شعبي ضد الحكومة بسبب العديد من القرارات الصادرة من الحكومة هل ترى مبرراً له؟

طبيعة الانسان التذمر والسخط ولكن اذا رجعنا للدولة وما توفره للمواطن فاننا نجد انها وفرت التعليم والصحة والرواتب (..) نعم هناك قرارات حكومية شابها العديد من الاخطاء التي القت بظلالها السلبية على المواطن كما أن هناك اخطاء حكومية واضحة كقضية البدون التي مازالت مستمرة ومنذ سنوات طويلة، اضافة الى ما اضر بقبيلة العوازم وهو غياب العوازم عن المناصب القيادية اما بقصد او دون قصد ولكنه واقع وواضح.

ما رسالتكم قبل موعد الاقتراع الى الناخبين؟

لله الحمد الامور ميسرة للناخبين ولكنني اطلب من كل ناخب ان يمنح صوته لمن يستحق لاجل الكويت، اما فيما يخص ناخبي العوازم فانني أتمنى ان يعيدوا النظر خصوصا في مرشحيهم فالهزيمة في الانتخابات قادمة لا مفر منها بسبب قبول البعض بالتشاورية ورفض الاخر لها فبينما هناك من رفضها بسبب تجريمها ومن قبل بها من اجل الاصوات يظل السؤال أين سيذهب الناخب للرافض لها أو الموافق عليها؟! وأنا على يقين انه لن يصوت شخص من فخذ الى شخص من فخذ آخر فالعوازم كلها ابناء قبيلة واحدة ويجب ان يكون موقفهم واحداً كما حدث في بعض القبائل الاخرى.

الاتفاقية الأمنية

هل تؤيدون الاتفاقية الأمنية الخليجية، خصوصا أن بعض موادها مخالف للدستور الكويتي كتسليم المطلوبين؟

الاتفاقية الامنية ستطبق دون ادنى شك، فنحن في الخليج العربي دول تنطوي تحت مجلس التعاون الخليجي وما يمس دولة من دول التعاون مساس بدول المنظومة كافة فالمجرم أيا كان وبأي دولة يجب ان يعاقب ويسلم لاي دولة تنطوي تحت المنظومة الخليجية.

هناك من يقول بأن الصوت الواحد خدم بعض القبائل وظلم غيرها فما رأيكم بذلك؟

نعم هذا الكلام صحيح فلقد خدم القبائل ذات الاعداد القليلة واوصل ممثليها الى مجلس الامة اما القبائل ذات الاعداد الكبيرة فقد تضررت منه في ظل

غياب التنسيق.



ما رسالتكم الى السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد انتهاء الانتخابات الحالية؟

يجب على المجلس القادم أن يفعل دوره التشريعي بما يتماشى مع الدستور الكويتي وأن يبتعد عن الانحرافات والتشنج والانجرار خلف قضايا سياسية خارجية لا تهم المواطن، كما انني اطالب الحكومة بضرورة التعاون مع السلطة التشريعية واعطائهم حقهم في التشريع والرقابة والتعاون معهم، فمن غير المعقول عندما يوجه سؤال او سؤالان لوزير على الفور يقوم بتقديم استقالته او تصعيد الامر الى عدم تعاون (..) يجب العمل من اجل مصلحة الموطن والمواطن.

سحب الجناسي



هل ترى أن الحكومة لديها الحق في سحب الجناسي؟

اراها مشكلة متفرعة، فمن غير المعقول ان تأتي بعد 40 عاما وتقوم بسحب جنسيته، نعم.. ربما يكون هذا الشخص حاصلا على الجنسية بغير حق فما بُني على باطل فهو باطل، ولكن ما ذنب الابناء والاحفاد؟ ونحن مؤمنون بأن هذا الامر متروك للحكومة وللقضاء الكويتي اخيراً ولكن نتمنى ان تنظر بعين الانسانية فاين سيعيش بعد 40 سنة قضاها في الكويت.

تعاني الكويت من مشكلة غير محددي الجنسية «البدون».. ما هي رؤيتكم في هذه القضية؟

المسؤولية الاولى والاخيرة في هذه القضية تتحملها الحكومة لانها في الستينيات والسبعينات كانوا يأتون اليهم اشخاص معهم جوازات وجناسي في ذلك الوقت وعندما يتقدم لوظيفة يمنح 20 ديناراً كراتب وعندما يقول انه من البادية يمنح راتب كويتي ويعامل معاملة الكويتي فالخطأ كما ذكرت حكومة ولكن

هناك من شارك في الحروب ودافع عن الكويت ومنهم من منح الجنسية واخرون الى يومنا هذا لم يحصلوا عليها فهؤلاء اولى بان يكونوا كويتيين لما قدموه من اجل الوطن من ولاء واخلاص.

العوازم والتوزير

ماذا يعني لكم غياب العوازم عن الوزارة؟

للاسف بعض القبائل لهم وزيران ولهم وجود في الديوان الاميري والوزارة وفي مجالس المحافظات وهيئة الاستثمار والمراكز القيادية اما العوازم فلا وجود لهم في اي منصب كانه ليس لنا وجود كقبيلة ولا نستطيع ان نقول بانه سقط سهوا ولكن الامر مقصود ونحن غير مرحب بنا حتى في وزارة الداخلية على سبيل المثال لو وصل العازمي الى رتبة عليا على الفور يحال الى التقاعد أما القبائل الاخرى فنجدهم يتقلدون المناصب القيادية ولكننا كعوازم نرى ان الكويت اكبر من اي منصب وتاليا نحترم قوانينها ونخدمها من اي مكان.

كيف ترى عودة بعض المقاطعين الى الانتخابات الحالية؟

مقاطعة المعارضين للانتخابات ومن ثم عودتهم للمشاركة الحالية لها اسبابها اما العوازم فلا يوجد معارضون بل هم تابعون فمنهم من يتبع ثوابت الامة ومنهم من يتبع التكتل الشعبي وهؤلاء اتخذوا من العوازم كاصوات ومن ثم انضموا لتكتل معين كالشاب المعرس في يوم عرسه يلبس البشت وعند الانتهاء من العرس يرميها (..) فهؤلاء لا يريدون العوازم إلا للاصوات فقط فهم غير معترفين بالقبيلة.