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6/11/2016 12:41:00 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- إلغاء المعاهد الأهلية في التعليم الخاص والنوعي.. الألعاب النارية تضيء سماء الكويت احتفاء بافتتاح مركز «جابر الأحمد»..4 انتخابات غير حاسمة في التاريخ الأميركي.. توقيع عقد تصميم مدينة جنوب سعد العبدالله... أول فبراير


6/11/2016  الآن - صحف محلية  12:18:02 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- إلغاء المعاهد الأهلية ...
من الجريدة

الجريدة

... وتستمر «الإعلام» في التخبط

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4 انتخابات غير حاسمة في التاريخ الأميركي

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الصبيح: 260 مليون دينار للمساعدات الاجتماعية سنوياً

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 توقيع عقد تصميم مدينة جنوب سعد العبدالله... أول فبراير

 إلغاء المعاهد الأهلية في التعليم الخاص والنوعي

 


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