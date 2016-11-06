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6/11/2016 6:50:22 PM

الفتوى والتشريع تستشكل عودة المشطوبين


القضاء يحدد الثلاثاء موعدا للنظر بقضايا 13 مرشحا

6/11/2016  الآن  6:08:19 PM
القضاء يحدد الثلاثاء موعدا للنظر بقضايا 13 مرشحا

قدمت الحكومة ممثلة ' إدارة الفتوى و التشريع ' استشكالاً على جميع الاحكام الصادرة من محكمة أول درجة القاضي بالغاء قرار وزير الداخلية بشطب 13 مرشح ، كما حددت محكمة الاستئناف جلسة 8 الجاري ' ' للنظر في طعن الحكومة على أحكام أول درجة بالغاء شطب عبدالحميد دشتي و صفاء الهاشم و مالك الصباح و عاطف محمد العازمي و عبدالله زيد العازمي و خالد عبدالحي عباس و عبدالرحمن حيسن العتيبي و محمد راشد الحفيتي و عمار عبدالعزيز اسيري و جابر احمد السعد و خالد عبدالله المطيري و خالد احمد دهراب و سالم علي الشويكر  .

وقررت المحكمة الكلية إحالة الدعاوي المقدمة من المرشح محمد جويهل و هاني حسين ضد قرار وزير الداخلية القاضي بشطبهم من كشوف مرشحين انتخابات 2016 ، إلى رئيس المحكمة لتحديد دائرة أخرى للنظر في الدعوتين حددت المحكمة الادارية جلسة 8 الجاري للنظر للنظر في الدعوى المرفوعة من الجويهل و حسين  بعد احالتها استشعاراً بالحرج



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