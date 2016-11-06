شاب يبتلع سيجارة حشيش!

أحال رجال أمن محافظة الأحمدي شابا كويتيا بعد ان ابتلع على مرأى منهم سيجارة يرجح ان يكون بداخلها مادة الحشيش، وقال مصدر أمني فإن رجال امن الاحمدي تلقوا بلاغا من العمليات يفيد بوجود شخص متعاط وتمت إحالته من قبل احدى دوريات النجدة، حيث حاول الهروب من الدورية وتم ضبطه بعد مقاومة وشوهدت سيجارة في يده اليمنى وقام ببلعها وتم الاتصال بوكيل النيابة الذي أفاد بأنها لا تشكل جناية وتم تحويلها الى التحقيق, من جهة اخري

أحال مدير عام مديرية أمن الفروانية الى مكافحة المخدرات وافدين مصريين ضبطا في منطقة خيطان وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط.