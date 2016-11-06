تقرير الطب الشرعي ينفي تعاطيهما أية مواد مخدرة

ابلغ مصدر أمني ان التحقيق في قضية الاعتداء بالضرب على ضابطين في وزارة الداخلية احدهما في مكافحة المخدرات والاخر في الادارة العامة للمباحث الجنائية انتهت اليوم بان اظهرت التحقيقات والتي في طريقها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انتهت إلى تعسف رجال من مديرية امن الاحمدي بل واعتداء غير مبرر على ضابطين في الداخلية وايضا الكذب في الاقوال تلك التي صدرت علي المتهمين في القضية وهم نحو 5 من رجال امن الاحمدي اذ زعموا بان الضابطين كانا في حالة سكر وهو ما كان محل نفي من خلال معاينة الطب الشرعي، وكانا المجني عليهما وهما الضابطين تمسكا بملاحقة المتهمين في الواقعة لما لحق بهما من اعتداء تمثل في الضرب والادلاء بشهادة زور .

وتعود التفاصيل قبل أيام، حيث كانا الضابطين عائدين من شاليه وقامت دورية تابعة لأمن الأحمدي بايقافهما واتهامهما بالسكر.