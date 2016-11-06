وفيات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2016

منيرة فالح سعيد الهاجري، زوجة: راشد بتال الهاجري، 56 عاما، (شيعت)، رجال: العمرية، ق4، ش9، م21، تلفون: 97171000، نساء: العمرية، ق4، ش5، م21

زينب عباس باقر، أرملة: محمد حسين البلوشي، 84 عاما، (شيعت)، الجابرية، ق11، ش 108، حسينية البلوشي، تلفون: 66722250 - 55190932

إقبال عبدالعزيز عبدالله الصانع، أرملة: عبدالرحمن صالح الضبيب، 62 عاما، (شيعت)، رجال: الروضة، ق3، ش30، م4، تلفون: 55330007، نساء: قرطبة، ق1، ش6، م15

شريدة شعوف راضي الديحاني، 76 عاما، (شيعت) رجال: صباح الناصر، ق7، ش 108، م37، تلفون: 66944468، نساء: الفردوس، ق5، ش1، ج8، م61

شيخة عبدالعزيز الدويش، أرملة: ناصر عبدالعزيز الطخيم، 70عاما، (شيعت)، رجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، ش صنعاء، م23، تلفون: 66395000، نساء: اليرموك، ق2، الشارع الثاني، م32، تلفون: 66668516

مزلوهة طارق دلقان، أرملة: خلف شداخ العنزي، 71عاما، (شيعت)، رجال: النسيم، ق1، ش 34، م19، تلفون: 60466666، نساء: الواحة، ق2، الشارع الخامس، م43

إبراهيم جاسب مرزوق القلاف، 72عاما، (شيع)، رجال: الدعية، مسجد البحارنة، تلفون: 99511491، نساء: الرميثية، ق1، ش17، م188 (18ب)، تلفون: 96600056

ميار مشعل هادي المطيري، 6 أعوام، (شيعت)، النساء: منطقة فهد الاحمد، ق4 ش 415، م24، تلفون: 99733000

عبيد مذخر عبيد الضعيان الضعيان، 86عاما، (شيع)، رجال: الصليبخات، ق2، ش 107،/57، تلفون: 55033133، نساء: الزهراء، ق3، ش 310، م620، تلفون: 99657707

نورية محمد عبدالامام، أرملة: احمد خالد محمد البدر، 69 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد الاثنين)، العمرية، ق4، ش5، م11، تلفون: 51141414 - 99866088

إنا لله وإنا إليه راجعون