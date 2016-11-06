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7/11/2016 12:53:15 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الشؤون»: سحب إدارة صالتَي أفراح و«القانونية» تدرس موقف 4 أخرى.. انطلاق عملية تحرير الرقة «عاصمة داعش».. استشكال حكومي على عودة المشطوبين.. توقيع عقد استشاري لإنشاء مدن عمالية في «الجهراء»


6/11/2016  الآن - صحف محلية  11:41:15 PM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الشؤون»: سحب إدارة ...
من الجريدة

الجريدة

«الشؤون»: سحب إدارة صالتَي أفراح و«القانونية» تدرس موقف 4 أخرى

 مصر: 16 جنيهاً للدولار في أول تعاملات ما بعد «التعويم»

 انطلاق عملية تحرير الرقة «عاصمة داعش»

 الأنباء

لا شركات خاصة لإدارة العملية الانتخابية

 استشكال حكومي على عودة المشطوبين

 النهار

توقيع عقد استشاري لإنشاء مدن عمالية في «الجهراء»

 تفعيل قانون منع تسيير «البقيات والبانشيات» في الشوارع العامة

 الراي

واشنطن تطلب محاكمة تجار البشر الكويتيين

 60 في المئة من سكان الكويت... عمالة وافدة

 الحكومة استشكلت على أحكام إلغاء شطب 13 مرشحاً

 


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