أسعار العقارات تتراجع

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله العنزي، اليوم الاثنين، إن أسعار العقار في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ إثر انخفاض أسعار النفط.



وأضاف العنزي للصحافيين خلال افتتاح معرض العقار الدولي الذي تنظمه مجموعة «توب اكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات في الفترة من 7 الى 12 من الشهر الجاري، أن هبوط اسعار العقار يعتبر حاليا فرصة للشراء.



وذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع أسعار العقارات، ما يجعلها فرصة مواتية للشراء حاليا.



وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وضعت مركزا حكوميا متكاملا في كل معرض يضم بلدية الكويت ووزارة التجارة بالإضافة إلى وزارة العدل للنظر في المسائل المتعلقة بالمخالفات.



وأكد إحالة الشركات العقارية المخالفة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها، معربا عن أمله في أن تعمل جميع الشركات العقارية بالشكل الصحيح وعدم التجاوز في عملية العوائد.