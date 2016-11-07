السعودية: لن نتهاون في خدمة الحرمين الشريفين

أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الدورية، اليوم الاثنين، عدم التهاون أو التفريط في خدمة الحرمين الشريفين، وحمايتهما ضد أي اعتداء.

وذكر المجلس في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية أن «المملكة العربية السعودية، وقد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة، عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها، فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة».

وفي هذا الصدد شدد المجلس على ما تضمنه بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعها الطارئ الذي عقد السبت الماضي، لمناقشة تطورات إطلاق «ميلشيات الحوثي»، صاروخا باليستيا تجاه مكة المكرمة.

كما أكد المجلس ما تضمنه بيان منظمة التعاون الاسلامي بأن «من يدعم الفئة الباغية، ويمدهم بالسلاح، وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم، يعد شريكا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي، وطرفا واضحا في زرع الفتنة الطائفية، وداعما أساسيا للارهاب».