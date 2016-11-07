مرشح في الرابعة يستخدم مكتب محامي واجهة لعمليات جريمته

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامــة للمباحث الجنائية وفي إطار إجراءات البحث والتحري والكشف عن أية تجاوزات غير قانونية في العملية الانتخابية .. تمكنت من ضبط عملية لشراء الأصوات لصالح أحد المرشحين في الدائرة الرابعة.

وأوضحت أن المعلومات وإجراءات البحث والتحري التي قامت بها الإدارة العامة للمباحث الجنائية كشفت عملية شراء أصوات لصالح أحد المرشحين عن طريق مكتب أحد المحامين ويعاونه شخص آخر وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم .. تمت مداهمة المكتب وجاري استكمال التحقيق والتحريات مع المضبوطين.

وتم إحالتهم إلى النيابة العامة جهة الاختصاص بقضية رقم(1269/2016) حصر نيابة العاصمة.