وفيات الاثنين 7 نوفمبر 2016

منيرة عبيد الراجحي، ارملة عنيزان صالح الرشيدي، «86 عاماً»، شيعت، للرجال: أشبيلية، ق1، ش128، م5، للنساء: أشبيلية، ق1، ش128، م7، ت: 69995818.

سوده مطلق حمود الهليع، ارملة فهاد حمد سعد العرج العازمي، «70 عاماً»، شيعت، صباح السالم، ق13، الشارع الأول، م2، ت: 51200424 – 55144404.

سارة علي رجا المطيري، ارملة عبدالله هليل فريج الشمري، «65 عاماً»، شيعت، الرقة، ق 2، ش13، م641، ت: 97999417 – 99636866.

أحمد حمد ابراهيم النخيلان، «35 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ق1، ش41، م1، ديوان النخيلان، للنساء: اليرموك، ق4، ش4، م18، ت: 99776444.

صفية حسين محمد رضا سناسيري، ارملة ناظر علي حياتي، «76 عاما»، شيعت، للرجال: بنيد القار، شارع بورسعيد، مسجد عباس ميرزا حسين، للنساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، ت: 67005541.

عبدالله جمعة عبدالله الفهد، «69 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق3، شارع سامي المنيس، ديوان الفهد، مقابل نادي كاظمة، للنساء: الخالدية، ق4، ش44، م21، ت: 22552516 – 22552517.

سلطان رجا حويل الرجا السهلي، «42 عاماً»، شيع، للرجال: المنقف، ق3، ش4، م40، للنساء: جابر العلي، ق3، ش24، م25، ت: 67729222.

سليمان عبدالله سالم السعدي، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الصليبخات، ق4، ش116، م23، للنساء: الدوحة، ق4، ش6، م53، ت: 98080480 – 51287772.