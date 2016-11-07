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8/11/2016 1:05:04 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: «الجواهر الثلاث» يبرز وجه الكويت الحضاري والثقافي.. الكويت تتسلم مسؤولَي شركة النصب العقاري من الإمارات.. «الإصلاح والتوافق»: 9 مسارات لإنقاذ البلاد من حالة التردي.. أميركا تنتخب اليوم.. العالم يعدّ الأصوات


7/11/2016  الآن - صحف محلية  11:45:00 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: «الجواهر ...
من الجريدة

الجريدة

مبادرة الإصلاح... هذا طريق الإصلاح

 الأمير: «الجواهر الثلاث» يبرز وجه الكويت الحضاري والثقافي

 الكويت تتسلم مسؤولَي شركة النصب العقاري من الإمارات

 الانباء

مجلس الوزراء: تعويض أصحاب قسائم الوفرة والزور

 «التجارة»: العقار مازال القطاع الاستثماري الأفضل للكثيرين

 النهار

«الإصلاح والتوافق»: 9 مسارات لإنقاذ البلاد من حالة التردي

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الحكومة تنعش الآمال بزيادة رواتب نصف عدد الموظفين الكويتيين

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 مفتاح انتخابي برتبة محامٍ... سقط في «الرابعة»

 


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