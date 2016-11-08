الدولار يلامس 18 جنيهاً في السوق الرسمية المصرية

لامس سعر صرف الدولار الأمريكي 18 جنيهاً مصرياً عند البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام التداول الحر، بعد تحرير صرف العملة المحلية نهاية الأسبوع الماضي.

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر (خاص) بيع الدولار مقابل 18 جنيهاً مصرياً وشرائه مقابل 17.60 جنيهاً مصري.

بينما عرض البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد) بيع الدولار مقابل 17.95 جنيهاً، وشرائه مقابل 17.60 جنيه.

وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

وشرعت البنوك العاملة في مصر، أول أمس الأحد في تطبيق نظام (الإنتربنك) لتبادل وتسعير العملة الصعبة فيما بينها، بعد أن قرر البنك المركزي تعويم الجنيه بشكل كامل نهاية الأسبوع الماضي.

ويعلن كل بنك يعمل في مصر يومياً من خلال آلية (الإنتربنك) أسعار بيع وشراء الدولار التي يرغب بها، حسب السيولة الدولارية لديه.

ويتوقع محللون، أن يواصل الدولار الصعود أمام الجنيه داخل البنوك العاملة في مصر خلال الاسبوع الحالي، ليصل إلى 19 جنيها، في إطار مساعي البنوك لجذب الدولار من أيدي الحائزين والمضاربين في السوق السوداء.