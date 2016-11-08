وفيات الثلاثاء 8 نوفمبر 2016

حسين جابر أمير غلوم، «71 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، للنساء: الشامية، ق6، ش60، م15، ت: 66540440.

سعد علي سعد العبيدي، «83 عاماً»، شيع، للرجال: القادسية، ق2، ش23، ش ناصر العبيدي، م12، للنساء: القادسية، ق9، ش95، م8، ت: 65561771.

بدرية سليمان راشد الراشد، أرملة ربيعة شاهين الربيعة، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: القادسية، ق3، ش حمد الخالد، م29، للنساء: الفيحاء، ق9، ش92، م10، ت: 66609082 – 22560915.

عادل خميس فرج خميس، «41 عاماً»، شيع، للرجال: القصور، ق7، ش24، م21، للنساء: الصليبخات، ق1، ش102، م19، ت: 99048363 – 66790079.

إبراهيم محمد حسن جمال، «61 عاماً»، يشيع غدا، للرجال: حسينية سيد محمد، سلوى، شارع الأقصى، للنساء: العدان، ق2، ش25، م18، ت: 99599889 – 66000447.

علي عبد الله علي الحقان، «86 عاماً»، يشيع غدا ، للرجال: الفنطاس، ق2، ش21، م12، ديوان الحقان، للنساء: الشعب، ق2، شارع المنامة، م3، ت: 99625841 – 22655789.

بقشه سعد صنيدح الشبعان، زوجة ضيدان حمود الشبعان، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، ق12، مقابل ق6 بمشرف، للنساء: بيان، ق12، ش1، ج1، م51، ت: 66558895 – 50511484.