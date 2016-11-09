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9/11/2016 1:17:07 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير لـ الجريدة.: «البصمة الوراثية» انتهى.. النيابة تحجز المتهمين بالرشوة في «الرابعة» وتأمر بضبط وإحضار المرشح.. لا إعادة للانتخابات حتى لو جاءت أحكام «التمييز» لصالح المرشحين.. مبارك سالم العلي رئيساً للطيران المدني


9/11/2016  الآن - صحف محلية  12:05:23 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير لـ الجريدة.: ...
من الجريدة

الجريدة

الأمير لـ الجريدة.: «البصمة الوراثية» انتهى

 النيابة تحجز المتهمين بالرشوة في «الرابعة» وتأمر بضبط وإحضار المرشح

 الأميركيون اقترعوا واختاروا الرئيس الـ 45

 الأنباء

أحمد نبيل الفضل في برنامج «الكرسي»: لو الكرسي ينطق لتحدث عن أحجام النواب الخفيفة

 لا إعادة للانتخابات حتى لو جاءت أحكام «التمييز» لصالح المرشحين

 النهار

600 ناخب في «الرابعة» باعوا أصواتهم بألف دينار!

 الخالد جمَّد قرار «الصحة» بفحص العمالة المنزلية

 الراي

حلول «المقسومة»... بين الصالح والفالح

 «الصحة»: لا توجد أدوية غير أصلية في مركز مكافحة السرطان

 مبارك سالم العلي رئيساً للطيران المدني

 


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