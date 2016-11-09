سموه: الناس تشعر بالملل وتريد ان تفرح وماضون بهذا الطرق

أكد حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في حديث صحافي اليوم الاربعاء ان البصمة الوراثية لن تطبق الا على المجرمين المدانين.

وقال سموه في حديث مع صحيفة (الجريدة) الكويتية ان 'موضوع البصمة الوراثية انتهى ولن يتم تطبيقه الا على المجرمين المدانين'.

وكان سموه وجه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي بإعادة النظر في نطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه.

وردا على سؤال حول افتتاح مركز جابر الاحمد الثقافي قال سموه ان الناس تشعر بالممل وتريد ان تفرح 'ونحن ماضون في هذا الطريق'.

وحول الوضع الاقليمي أكد سموه 'اننا نأمل حل الملفات العالقة بأسرع وقت حتى يتفرغ الجميع للبناء' قائلا 'المطلوب منا دائما ككويت أن نلعب دورا في مشاكل المنطقة التي لا تنتهي'.

وشدد سموه على 'اننا لا يمكن ان نتدخل في الشؤون الداخلية لاي بلد وربما هذا ما يعطينا حظوة وقبولا لدى الجميع'.

اما عن دعم سموه لمؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال فأكد اهتمامه بالموضوع واستمرار الكويت في هذا الدعم انطلاقا من ان الصومال بحاجة الى استقرار وان المدخل الجيد لاعادة ذلك الاستقرار هو التعليم.