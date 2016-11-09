ترامب رئيساً للولايات المتحدة الامريكية

نجح مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، في الوصول إلى البيت الأبيض، ليصبح بذلك الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بعد السباق الطويل والمضني نحو البيت الأبيض.

وقد تخطى ترامب حاجز الـ270 صوتاً بفوزه بولاية بنسلفانيا.

ومع انتهاء التصويت في أنحاء البلاد، وبحسب آخر الإحصاءات، فاز ترامب بـ28 ولاية، منها: فلوريدا وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وويست فرجينيا وتينيسي وميسيسبي وأوكلاهوما وألاباما ونورث كارلينا وساوث كارولينا، بينما فازت كلينتون بـ19 ولاية منها كاليفورنيا وهاواي وكولورادو وإلينوي ونيويورك ونيوجيرسي وبهذا حصلت كلينتون على 218 صوتاً مقابل 274 لترامب.

ومن جانبه ، ألقى ترامب خطاباً للأمريكيين عقب أعلان فوزه بالرئاسة ، وأكد تلقيه إتصالاً بكلينتون وتهنئتها له بالفوز .

وقال الرئيس الأمريكي : نسعى لتوحيد أمريكا ، وسنتعامل بعادلة مع كافة الشعوب ، ولانهدف الصراع مع الدول .

وأردف : لدينا خطة اقتصادية كبيرة وسنضاعف النمو ونصبح أفضل اقتصاد في العالم .