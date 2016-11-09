'والله أنك تدري والله أنك تدري والله أنك تدري' من الكويت إلى واشنطن

لم تكد تمر 24 ساعة على نهاية ندوة مرشح الدائرة الخامسة المحامي الحميدي السبيعي من خلال افتتاح مقره الإنتخابي والذي شهد حضور حاشد، وما تضمنته الندوة من لزمة على لسانة 'والله أنك تدري والله أنك تدري والله أنك تدري.. والله أنك متوقع والله أنك متوقع والله أنك متوقع'، حتى تحولت اللزمة إلى أشهر من نار على علم لا سيما مع انطباق الأحداث في الكويت وواشنطن حيث انتخابات مجلس الأمة في الأولى وانتخابات الرئاسة في الثانية، فجاءت اللزمة في محلها، وفقا لعدد من المتابعين.

وعودة إلى ما قبل أقل من 24 ساعة، حيث كان يتحدث المحامي الحميدي السبيعي خلال ندوته موجها حديثه للناخبين عن سوء الإختيار وأن الناخب بات يعرف المرشح الجديد والقديم والنائب السابق وعليه ان يحسن الإختيار لصالح الكويت، وان كل ناخب يعلم باختياره من خلال التصويت قائلا 'والله أنك متوقع والله أنك متوقع.. والله أنك تدري والله أنك تدري والله أنك تدري'.

وفي الوقت الذي أنهى المرشح المحامي الحميدي السبيعي ندوته كانت الضفة الأخرى في الولايات المتحدة تستعد لإغلاق مقار الإقتراع وبدء الفرز في السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض بين هيلاري كلينتون عن الحزب الديمقراطي ودونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وفي ظل ما شهدته مواقع التواصل الإجتماعي من فرز أراء وتحليلات وصولا إلى إعلان النتيجة بفوز ترامب بالرئاسة، حتى حضرت لزمة السبيعي بالتعليق من قبل جمهور المغردين في الكويت استنكارا لإنتخاب ترامب في ظل تصريحاته المعلنة والمباشرة ضد المسلمين وبعض دول الخليج وإتهامه للمسلمين بالتطرف والإرهاب، كما يدعي، فحضرت اللزمة بقوة وكانت محل تعليقات اخترنا بعضا منها في الصورة أعلاه.