قطر تعتزم حظر الكحول خلال مونديال 2022

تتجة دولة قطر الى حظر تناول الكحول في الطرقات والأماكن العامة وحتى في الملاعب خلال استضافتها كأس العالم 2022، وفق ما أكد الأمين العام للجنة المنظمة حسن الذوادي.



وأثارت مسألة تناول الكحول جدلا كبيرا في الشارع القطري، كما من شأنها أن تضع المنظمين في صراع مع الفيفا، خصوصا أن من بين رعاته إحدى شركات الكحول.



حيث ، قال الذوادي في حوار مع جريدة الشرق القطرية «لن يكون هناك استهلاك للكحول في الشوارع والساحات والأماكن العامة وهذا أمر نهائي».



وأضاف «أنا شخصياً ضد توفير الكحول في الملاعب والأماكن العامة انطلاقاً من قيمنا وتقاليدنا وثقافتنا».



وأوضح الذوادي أن تناول الكحول سيكون مسموحا فقط في أمكان بعيدة، وأن الهدف من ذلك هو تضييق الاستهلاك في مناطق محددة.



