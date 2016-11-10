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10/11/2016 1:29:11 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- ترامب يربك العالم.. «الإدارية» بعد تمكينها الداهوم من الترشح: قانون الحرمان لا يطبق بأثر رجعي.. ضبط موقعين لتنظيم الفرعيات في الأحمدي.. 66 مليون دينار لتطوير «الدائري السابع»


10/11/2016  الآن - صحف محلية  12:00:30 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- ترامب يربك العالم.. ...
من الجريدة

 

الجريدة

ترامب يربك العالم

 المضف: 25 ألف طلب قرض عقاري «أونلاين» منذ فبراير

 «الإدارية» بعد تمكينها الداهوم من الترشح: قانون الحرمان لا يطبق بأثر رجعي

 النهار

ضبط موقعين لتنظيم الفرعيات في الأحمدي

 66 مليون دينار لتطوير «الدائري السابع»

 تأمين البنية التحتية الإلكترونية للجهات الحكومية

 الأنباء

مديرو «الإقامة» ورؤساء الأقسام يعتمدون الزيارات

 «الإدارية» تؤيد شطب هاني حسين والجويهل وتعيد الداهوم للسباق

 الراي

الخالد أحال إلى التقاعد مدعيين عامين

 100 دينار غرامة الإفراج عن المخيمات غير المرخصة

 50 ديناراً شهرياً لكل معلم وإداري في مدارس صباح الأحمد

 


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